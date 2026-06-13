ทางหลวงปราจีนฯไล่ล่าข้ามจังหวัดกระบะขนแรงงานเถื่อนซิ่งแหกด่าน สารภาพขนจีนเทาลอบเข้าเมืองเตรียมส่งต่อไปเมียนมา

ปราจีนบุรี - ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรี เปิดยุทธวิธีไล่ล่าระทึกกระบะขนแรงงานเถื่อนซิ่งแหกด่านตั้งแต่ปราจีนบุรีหนีเตลิดเข้ากรุงเทพฯ สุดท้ายโดนรวบบนถนนสุวินทวงศ์ -หนองจอก รวบคนขับชาวไทยพร้อม3 หนุ่มจีน สารภาพลอบข้ามแดนจากสระแก้วมุ่งหน้าเข้ากรุง เตรียมส่งต่อไปเมียนมา จ่ายหัวรายละ3,000 บาท
เมื่อเวลา05.00 น. วันนี้ ( 13 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม บก.ทล. นำโดย ร.ต.อ.วรายุทธ เจนวิชชุเมธ และว่าที่ พ.ต.ท.กมลภพ หาญเวช สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. ร่วมกันสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัย หลังได้รับแจ้งว่าจะมีการขนแรงงานเถื่อนเข้ามาในพื้นที่ กระทั่งพบรถกระบะอีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ฒฒ 5x1 กรุงเทพมหานคร ที่ขับมาด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงหมายเลข359 ช่วง กม.65-66 จ.ปราจีนบุรี จึงส่งสัญญาณไซเรนให้หยุดตรวจ
แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหนีเตลิดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข304 มุ่งหน้า จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่จึงประสานขอกำลังเสริมไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด จนรถคันดังกล่าววิ่งเข้าสู่เขตสุวินทวงศ์ ทล.304 กม.47-48 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้กำลังทางยุทธวิธีบังคับให้รถหยุดลงได้สำเร็จ
จากการตรวจสอบภายในรถพบ นายสมบัติ พระโพธิ์ อายุ51 ปี เป็นคนขับและพบชายสัญชาติจีนนั่งโดยสารมาด้วย 3 ราย ประกอบด้วยMr.Li Ming xiang (อายุ 21 ปี), Mr.He zhi xing (อายุ 34 ปี) และMr.Pu Hong Bing (อายุ 23 ปี) ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสุวินทวงศ์ พร้อมยึดรถกระบะและโทรศัพท์มือถือไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้นนายสมบัติ ซึ่งเป็นคนขับสารภาพว่า รับจ้างขนคนจีน3 รายมาจาก ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อส่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้รับค่าจ้างหัวละ3,000 บาท จากชายไทยชื่อ "นายเต๋า" โดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก2 คน คือ นายอุ้ม และนายกรานต์ ที่อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ ส่วนสาเหตุที่ต้องหนีเพราะตกใจแสงไฟไซเรนของตำรวจ จึงเหยียบคันเร่งแบบไม่คิดชีวิต
ส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง3 ราย ให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเมื่อช่วงเช้าตรู่ โดยมีจุดหมายปลายทางในกรุงเทพฯ เพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมา
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหากับ นายสมบัติ (ผู้ต้องหาที่1) ในความผิดฐาน “ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พ้นจากการจับกุม”
ขณะที่ชาวจีนทั้ง3 ราย ถูกแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.สุวินทวงศ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปนีมาดำเนินคดีต่อไป