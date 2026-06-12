รมช.เกษตรฯ เปิด “ตลาดเกษตรรักษ์โลก” ดันสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ

ราชบุรี –รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดโครงการนำร่อง “ตลาดเกษตรรักษ์โลก” ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก ติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอม เร่งหาทางแก้ปัญหาราคาตกต่ำ และถอดรหัสปัญหาการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก
วันนี้( 12 มิ.ย.) นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องศึกษาและทดสอบรูปแบบตลาดสินค้าเกษตร “ตลาดเกษตรรักษ์โลก” ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม
ภายในงานมีการสาธิตเมนูอาหารรักษ์โลกจากวัตถุดิบท้องถิ่น อาทิ ต้มยำกุ้งบางแพใส่ไข่ผำราชบุรี เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่เลมอนโซดา และจัดแสดงสินค้าเกษตรเด่นของจังหวัดราชบุรี 7 โซน ได้แก่ สับปะรดบ้านคา ไข่ผำ ชันโรง ผักปลอดภัย มะพร้าวน้ำหอม มัลเบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์ชามจากใบกล้วย สะท้อนแนวคิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริษัท พี.วาย. ไทยฟรุต จำกัด ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวน้ำหอม โดยมีนายจารุวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม และกรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานเกษตรมูลค่าสูง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ซึ่งนำเสนอระบบการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การดูแลแปลง การเก็บเกี่ยว การคัดคุณภาพ การแปรรูป ไปจนถึงการบรรจุส่งออกไปยังประเทศจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าต่างประเทศ
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ บริษัท พี.วาย. ไทยฟรุต จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น น้ำมะพร้าวและมะพร้าวหนึบ พร้อมจัดทำระบบประกันราคา เพื่อรองรับผลผลิตส่วนเกินและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
นางสาวปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นปัญหาเชิงลึกของเกษตรกรมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญที่ตลาดโลกให้การยอมรับ จึงจำเป็นต้องรับฟังข้อมูลจากทั้งเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
พร้อมระบุว่า หากพบอุปสรรคเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน GAP จะเร่งประสานกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจรับรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะหากเกิดปัญหาในขั้นตอนปลายทาง จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อวางมาตรการรองรับผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ทั้งการช้อนซื้อผลผลิต การลดต้นทุนด้านปุ๋ย ยา และน้ำมัน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน