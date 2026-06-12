“โสภณ”นัดถกหน่วยงานเกี่ยวข้องยาเสพติดทั่วประเทศ 22 มิ.ย.นี้ เล็งยกร่าง กม.ใหม่ทั้งฉบับ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“โสภณ” เตรียมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ 22 มิ.ย.นี้ เพื่อทบทวน และรับข้อเสนอยกร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ทั้งระบบ หลังมองว่ากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
วันนี้(12มิ.ย.)นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ว่า ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยาบ้า บุหรี่ไฟฟ้า น้ำกระท่อม และสารเสพติดรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากราคาที่ถูกและหาซื้อได้สะดวก
ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการแบบบูรณาการ ตั้งแต่การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟู และการปราบปราม โดยในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ จะเชิญทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมเสนอข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่ตอนนี้ แม้จะรองรับการดำเนินคดีกับผู้เสพซ้ำ แต่ในทางปฏิบัติยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมพฤติการณ์และหลักฐานเพิ่มเติมก่อนส่งฟ้อง ทำให้เป็นภาระต่อการบังคับใช้กฎหมาย จึงควรมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพิจารณามาตรการยึดทรัพย์และบทลงโทษที่เหมาะสม
ผู้เสพยาเสพติดไม่ใช่ทุกคนที่จะสูญเสียโอกาสในชีวิต เพราะการบำบัดรักษาที่ถูกต้องสามารถช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่างโครงการบำบัดฟื้นฟูที่ตนเองเคยดำเนินการในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
นายโสภณ ยังได้สะท้อนว่าปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาครอบครัว การขาดความอบอุ่น และการขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด จึงอยากเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนมากขึ้น ทำหน้าที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเยาวชนที่หลงผิดเหล่านี้ ค่อยสอดส่องอบรมแทนพ่อแม่ตัวจริงที่ไปทำงานหาเงินต่างจังหวัดหรือเมืองใหญ่ ทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่สามารถดูแลลูกหลานได้ดี
“การประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน จะเป็นการรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การยกร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูผู้เสพ ไปจนถึงการปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ”นายโสภณกล่าว