KNU กองพลน้อยที่ 4 ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

กาญจนบุรี – สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) กองพลน้อยที่ 4 จังหวัดมะริด-ทวาย ประเทศเมียนมา ได้ประกอบพิธีลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์
วันนี้( 12 มิ.ย.) ผู้บังคับบัญชากองพลน้อยที่ 4 ได้สั่งการให้กำลังพลทุกหน่วยในสังกัดร่วมประกอบพิธีลดธงครึ่งเสา พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและความเคารพต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของปวงชนชาวไทย
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านทิคี่ จังหวัดมะริด-ทวาย ประเทศเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามด่านผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การแสดงความอาลัยของ KNU ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเคารพและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อประเทศไทย โดยพิธีเป็นไปด้วยความสงบและสมเกียรติ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่พสกนิกรชาวไทยและผู้ที่เคารพรักพระองค์