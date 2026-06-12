ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI

เพชรบุรี – ผู้ว่าฯ เพชร เปิดฤดูกาลตัดทุเรียนมีดแรกประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “สุกเต็มพู ที่เมืองเพชร” ชูจุดเด่นทุเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง เม็ดลีบ เนื้อนุ่ม ละมุนลิ้น กลิ่นไม่แรง เตรียมผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องตลอดฤดูกาล
วันนี้( 12 มิ.ย.) ที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน (ไร่มหาชัย) หมู่ 2 และสวนลุงนิ่ม หมู่ 4 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ทุเรียน และเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ “สุกเต็มพู ที่เมืองเพชร”
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดฤดูกาลและตัดทุเรียนมีดแรกของปี พร้อมด้วยนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายคนึง ทองเที่ยง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร
สำหรับทุเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ถือเป็นผลไม้เด่นของจังหวัดเพชรบุรี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เม็ดลีบ เนื้อนุ่ม ละมุนลิ้น และกลิ่นไม่แรง ถูกใจทั้งผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนและผู้เริ่มรับประทาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 8,549 ไร่ มีเกษตรกรเกือบ 1,500 ครัวเรือน พื้นที่ให้ผลผลิตแล้วกว่า 4,025 ไร่ โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองให้ผลผลิตกว่า 2,888 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 231 ล้านบาท
นอกจากนี้ จังหวัดยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิต โดยส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน GAP จัดอบรมเกษตรกรกว่า 150 ราย และผลักดันเข้าสู่โครงการทุเรียนดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต
ขณะที่จังหวัดเพชรบุรียังเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนและสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2569 ที่ตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2569 ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 ในงาน Durian and Food Fest 1st ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคได้ลิ้มลองทุเรียนคุณภาพจากสวนส่งตรงตลอดฤดูกาล