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ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – ผู้ว่าฯ เพชร เปิดฤดูกาลตัดทุเรียนมีดแรกประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “สุกเต็มพู ที่เมืองเพชร” ชูจุดเด่นทุเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง เม็ดลีบ เนื้อนุ่ม ละมุนลิ้น กลิ่นไม่แรง เตรียมผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องตลอดฤดูกาล

วันนี้( 12 มิ.ย.) ที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน (ไร่มหาชัย) หมู่ 2 และสวนลุงนิ่ม หมู่ 4 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ทุเรียน และเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ “สุกเต็มพู ที่เมืองเพชร”

ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดฤดูกาลและตัดทุเรียนมีดแรกของปี พร้อมด้วยนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายคนึง ทองเที่ยง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

สำหรับทุเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ถือเป็นผลไม้เด่นของจังหวัดเพชรบุรี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เม็ดลีบ เนื้อนุ่ม ละมุนลิ้น และกลิ่นไม่แรง ถูกใจทั้งผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนและผู้เริ่มรับประทาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 8,549 ไร่ มีเกษตรกรเกือบ 1,500 ครัวเรือน พื้นที่ให้ผลผลิตแล้วกว่า 4,025 ไร่ โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองให้ผลผลิตกว่า 2,888 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 231 ล้านบาท

นอกจากนี้ จังหวัดยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิต โดยส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน GAP จัดอบรมเกษตรกรกว่า 150 ราย และผลักดันเข้าสู่โครงการทุเรียนดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต

ขณะที่จังหวัดเพชรบุรียังเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนและสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2569 ที่ตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2569 ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 ในงาน Durian and Food Fest 1st ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคได้ลิ้มลองทุเรียนคุณภาพจากสวนส่งตรงตลอดฤดูกาล










ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI
ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI
ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI
ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI
ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดฤดูกาล “ทุเรียนเมืองเพชร” ตัดมีดแรกปี 69 ชูจุดเด่นเม็ดลีบ เนื้อละมุน กลิ่นไม่แรง ดันขึ้นทะเบียน GI
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