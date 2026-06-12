CEAลั่นฆ้องจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ปีที่ 6 เดินหน้ายกระดับอีสานสู่โอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-CEA ประกาศความพร้อมจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569 ตอกย้ำ อีสาน ภูมิภาคแห่ง โอกาส ความหวังและอนาคต คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดการจัดงาน 9 วันรวมกว่า 2,200 ล้านบาท เดินหน้ายกระดับอีสานสู่โอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลก สลัดภาพลักษณ์ดั้งเดิมจากฐานการผลิตท้องถิ่นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งยั่งยืน
บ่ายวันนี้(12มิ.ย.)ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569 หรือ Isan Creative Festival 2026” (ISANCF2026)ภายใต้แนวคิด “นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN พร้อมสรรพ/ปรับตัว/ม่วนมิตร โดยงานกำหนดจัด 9 วัน ระหว่างวันที่ 11-19 กรกฏาคม 2569 ครอบคลุม4พื้นที่หลัก ได้แก่ TCDC ขอนแก่น,เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส,ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์(KICE)รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆ
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(CEA) กล่าวว่า 5 ปีของการจัดงานอีสานสร้างสรรค์ที่ผ่านมา เราได้เห็นพลังความร่วมมือระหว่างภาคเศรษฐกิจหลักและกลุ่มนักสร้างสรรค์มืออาชีพที่เข้มแข็งมากขึ้น จนสามารถผลักดันให้ภาคอีสานกลายเป็น Creative Gateway ที่เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ การสร้างครายได้และการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ การเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์ และการจ้างงานในภาคการออกแบบหัตถกรรม อาหาร ดนตรีและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อีสานเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีการย้ายกลับถิ่นฐานของประชากรอย่างมีนัยสำคัญ หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยมีผู้คนกลับภูมิลำเนามากกว่า 320,000 คน ทั้งกลุ่มนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ที่นำองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์กลับมาพัฒนาบ้านเกิด สะท้อนให้เห็นว่าอีสานเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงพร้อมเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต
ปีนี้เป็นปีที่ 6 ของการจัดงานเทศกาลฯจึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้านธุรกิจสร้างสรรค์และใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิด Festival Marketing ภายใต้ธีม นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN พร้อมสรรพ/ปรับตัว/ม่วนมิตร ที่สะท้อนอัตลักษณ์อีสานยุคใหม่ผ่าน 3 มิติสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นคาแรกเตอร์ของคนอีสานที่เด่นชัดมาก ประกอบด้วย พร้อมสรรพ -การต่อยอดทุนท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, ปรับตัว-การนำรากวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการร่วมสมัยและ ม่วนมิตร คือการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือข้ามจังหวัดและข้ามอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ในประเทศและต่างประเทศ
นายสักก์สีห์กล่าวย้ำว่า การจัดงานในปีนี้จะมีการเชื่อมต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ทั้งกลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรม สินค้าสร้างสรรค์และการออกแบบ กลุ่มคอนเท้นต์และสื่อสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมอาหารผ่านกิจกรรมต่างๆกว่า 200 โปรแกรม ใน 7 รูปแบบ ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์,แพลตฟอร์มธุรกิจสร้างสรรค์,นิทรรศการและการจัดการแสดงผลาน,การเสวนาและเวิร์กช้อป, อีเว้นต์และโปรแกรมบันเทิง,ตลาดสร้างสรรค์ดีคักและกิจกรรมพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอด 9 วันที่จัดงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,277 ล้านบาท
“ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ NORTHEAST MODERN ไม่ได้เป็นเพียงธีมของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ แต่เป็นทิศทางสำคัญในการสร้างแบรนด์ภูมิภาคเพื่อผลักดันอีสานจากเดิมเป็นฐานการผลิตท้องถิ่นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคในอนาคต” นายสักก์สีห์กล่าว