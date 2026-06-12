วันแห่งความอาลัย...ชาวอ่างทองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เสด็จวัดนางในธัมมิการาม 2 ครั้ง สร้างความปลาบปลื้มมิรู้ลืม

อ่างทอง – บรรยากาศแห่งความอาลัยปกคลุมทั่วจังหวัดอ่างทอง ภายหลังข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญของปวงชนชาวไทย โดยประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เคยเสด็จวัดนางในธัมมิการาม 2 ครั้ง สร้างความปลาบปลื้มมิรู้ลืม
บรรยากาศแห่งความอาลัยปกคลุมทั่วจังหวัดอ่างทอง ภายหลังข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญของปวงชนชาวไทย โดยประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ถึง 2 ครั้ง สร้างความปลาบปลื้มและความประทับใจแก่พสกนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้
การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนวัดนางใน และครั้งที่สองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนางในธัมมิการาม ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ชาวจังหวัดอ่างทอง
ตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหลากหลายด้าน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ และพระเมตตา ทำให้ทรงเป็นที่รักและเคารพของพสกนิกรทั่วประเทศ
สำหรับชาวอ่างทอง ภาพแห่งการเสด็จพระราชดำเนินยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำ ความปลาบปลื้ม และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และขอเทิดพระเกียรติพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน