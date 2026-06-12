อึ้ง! “รพ.วัดห้วยปลากั้ง”เจอวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง-ท่องเที่ยวลด-คนทำบุญน้อย เหลืองบบริหาร-รักษาผู้ป่วยฟรีแค่ 2 เดือน

เชียงราย – “หลวงพ่อพบโชค” บอกบุญ..โรงพยาบาลคนจน "รพ.วัดห้วยปลากั้ง" เจอสารพัดวิกฤติ ทั้งราคาน้ำมันพุ่งสูง-ท่องเที่ยวลด คนทำบุญน้อย กระทบงบบริหาร รพ.-รักษาคนไข้ฟรี ขาดแคลนทั้งยา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์-ดูแลเจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาล ล่าสุดมีเงินเหลือบริหารจัดการได้อีกแค่ 2 เดือน
วันนี้ (12 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ตั้งอยู่ภายในวัดห้วยปลากั้ง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทรงอาคารเป็นเรือยาว 108 เมตร สูง 7 ชั้น ขนาด 90 เตียง ยังคงเปิดให้บริการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยแต่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละประมาณ 300 คน โดยทางวัดไม่คิดค่ารักษาใดๆ หรือรักษาให้ฟรีด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรวมกันทั้งหมดประมาณ 60 คน
อย่างไรก็ตาม หลังก่องบประมาณก่อสร้างกว่า 730 ล้านบาท และเปิดให้บริการมาตั้งแต่ 1 ธ.ค.2565 กระทั่งต้นปี 2569 ก็เริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณ ล่าสุดงบบริหารโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้เฉลี่ยเดือนละกว่า 6 ล้าน เหลืออีกเพียงประมาณ 2 เดือนเท่านั้น
พระไพศาลประชาทร วิ. หรือ พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลดังกล่าว เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ปีและย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้ผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะด้านทันตกรรม เช่น ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และรักษาโรคในช่องปาก ฯลฯ มีผู้ได้รับการรักษาแล้วเป็นจำนวนมาก
แต่หลังเกิดวิกฤติหลายอย่าง ทั้งเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและอื่นๆ ทำให้ผู้เดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดและร่วมทำบุญเพื่อบริจาคทานลดน้อยลง ทางวัดก็มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถนำไปสนับสนุนเป็นงบประมาณของโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมได้เหมือนปีที่ผ่านๆ มา
ล่าสุดโรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ งบประมาณเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งจากการคำนวนแล้วคงเหลืองบประมาณบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อีกเพียงประมาณ 2 เดือนเท่านั้น
แต่แม้จะเผชิญกับความยากลำบากแต่ทางวัดยังคงตั้งใจที่จะสานต่อเจตนารมณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป จึงขอบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมว่าสามารถทำบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 118-1-21984-6 ชื่อบัญชี "วัดห้วยปลากั้ง" เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลแห่งนี้ยังคงอยู่เพื่อรักษาผู้ป่วยผู้ยากไร้ได้ต่อไป
"สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเลขงบประมาณ แต่คือประชาชนที่ยังรอการรักษาอยู่ทุกวัน โรงพยาบาลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นของวัดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นของสังคม เป็นของประชาชนที่เคยได้รับโอกาส และของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา" พระอาจารย์พบโชคกล่าว
สำหรับวัดห้วยปลากั้งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของ จ.เชียงราย และพระอาจารย์พบโชคเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนแล้ว ทางวัดยังทั้งโรงพยาบาล ที่พัก สร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเด็กนักเรียนให้เข้าถึงสถานศึกษาต่างๆ ฯลฯ จนเป็นที่รับรู้ของผู้คนทั่วไปกระทั่งมีการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมดังกล่าว.