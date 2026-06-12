อุกอาจ!ตร.อุทัยฯเร่งล่าคนร้ายแต่งกายคล้ายชุดลูกเสือ ดักแทง นร.หญิงสว่างอารมณ์วัย 17 ดับคาชุดนักเรียน

อุทัยธานี – ตำรวจเร่งล่า..คนร้ายแต่งกายคล้ายชุดลูกเสือสุดเหิม ดักแทงนักเรียนหญิง อายุ 17 ปี ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เลือดไหลเป็นทางบนถนนสายบ่อยาง-หนองตะเคียน เมืองอุทัยธานี ก่อนจะเสียชีวิตคาชุด นร.ในเวลาต่อมา
วันนี้(12 มิ.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งเหตุเด็กนักเรียนหญิง อายุ 17 ปี ถูกอาวุธมีคมทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณถนนสายบ่อยาง-หนองตะเคียน หมู่ 11 บ้านหนองสี่เหลี่ยม ตำบลบ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ พบรอยเลือดหยดเป็นทางบนถนน และพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตถูกลากเข้าไปซุกไว้ในป่าข้างทาง พร้อมโทรศัพท์มือถือ แว่นตา และรองเท้าแตะตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามพยานแวดล้อมและข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียชีวิต ทราบว่า ผู้ก่อเหตุสวมชุดคล้ายเครื่องแบบลูกเสือก่อนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและแกะรอยเส้นทางหลบหนี เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงกับข้อมูลดังกล่าว หรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี สามารถแจ้งข้อมูลไปยัง สภ.สว่างอารมณ์ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด