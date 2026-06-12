ชาวอุดรฯสุดอาลัย ย้อนรำลึกพระกรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" ผู้ทรงงานเคียงข้างประชาชน

อุดรธานี-หลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สร้างความโศกเศร้าสะเทือนใจแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ต่างร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
หลายคนยังจดจำภาพในช่วงที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้านงานยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี 2551-2552 ขณะทรงดำรงตำแหน่งรองอัยการจังหวัดอุดรธานี โดยทรงลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด ทรงให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่าย จนเป็นที่รักและเคารพของชาวอุดรธานีจำนวนมาก
หนึ่งในบุคคลที่มีโอกาสได้ถวายการรับเสด็จอย่างใกล้ชิด คือ นางจำรูญ ประมูลทรัพย์ อายุ 65 ปี เจ้าของร้านส้มตำสาวซิ่ง หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ "ส้มตำเบญจางค์" เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เคยเสด็จมารับประทานอาหารที่ร้านเป็นประจำมากกว่า 30 ครั้ง ในช่วงที่ทรงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
นางจำรูญ เล่าว่า ทุกครั้งที่เสด็จมาที่ร้าน พระองค์ทรงโปรดอาหารอีสานพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นส้มตำปูปลาร้า ปลาเผา และไก่ทอด โดยทรงเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทำให้ผู้คนที่ได้ใกล้ชิดต่างรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ "รู้สึกภูมิใจมากที่พระองค์ท่านทรงเลือกมารับประทานอาหารที่ร้านเป็นประจำ ท่านเป็นกันเองมาก ไม่เคยถือพระองค์เลย" นางจำรูญ กล่าว
เจ้าของร้านยังย้อนเล่าถึงความทรงจำที่ยังคงประทับอยู่ในใจว่า ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสสนทนากับพระองค์เป็นการส่วนตัว ขณะนั้นทรงถือกระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่ง ตนจึงเอ่ยปากแซวด้วยความคุ้นเคยว่า "ขอจัดกระเป๋าหลุยส์ให้หน่อย" ก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสตอบกลับด้วยอารมณ์ขัน สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับทุกคนในร้าน
แม้ในขณะนั้นจะไม่ได้เก็บภาพถ่ายร่วมกันไว้ แต่หลังจากพระองค์เสด็จกลับ นางจำรูญยังคงเก็บรักษาจาน แก้วน้ำ และอุปกรณ์บางส่วนที่พระองค์เคยทรงใช้ไว้เป็นที่ระลึก ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อร้านเล็ก ๆ แห่งนี้
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ เมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ นางจำรูญ ยอมรับว่า รู้สึกเสียใจอย่างมากจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงเปรียบเสมือนความทรงจำอันล้ำค่าของชาวอุดรธานี
สำหรับร้านส้มตำเบญจาง เปิดให้บริการมานานหลายสิบปี เดิมเป็นเพิงเล็ก ๆ ริมถนน ก่อนจะพัฒนามาเป็นร้านถาวรเมื่อกว่า 20 ปีก่อน ในอดีตร้านใช้ชื่อว่า "ส้มตำสาวซิ่ง อุดร" แต่เนื่องจากตั้งอยู่ภายในซอยเบญจางค์ ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า "ส้มตำเบญจาง" ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวรายงาเพิ่มเติมว่า นอกจากพระราชกรณียกิจด้านงานยุติธรรมแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยังทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในพระดำริภายในเรือนจำกลางอุดรธานี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง รวมถึงทรงสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี
การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศ และเป็นความอาลัยอย่างสุดซึ้งของชาวอุดรธานี ที่ยังคงจดจำพระจริยวัตรอันงดงาม ความเรียบง่าย และพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ตราบจนทุกวันนี้