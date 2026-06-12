จันทบุรีรับตัว 13 คนไทยพ้นโทษจากกัมพูชากลับประเทศ พบ 1 รายมีหมายจับอีก5 รายมีประวัติอาชญากรรม

จันทบุรี- หน่วยงานเกี่ยวข้องใน จ.จันทบุรี ร่วมรับตัว 13 คนไทยพ้นโทษจากกัมพูชาถูกส่งกลับประเทศผ่านด่านชายแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน พบ 1 รายมีหมายจับ อีก5 รายมีประวัติอาชญากรรม และอีก 2 รายมีประวัติเคสไอดี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (12 มิ.ย.) พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี, น.อ.วิรัตน์ ตะโรปะรัง หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา กปช.จต., ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับตัวคนไทย 13 รายที่เดินทางออกจากประเทศกัมพูชา ผ่านด่านชายแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
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หลังถูกทางการกัมพูชา จับกุมดำเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังพ้นโทษ และถูกส่งกลับประเทศไทยตามขั้นตอนทางกฎหมาย
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จากการตรวจสอบประวัติและข้อมูลคดีอาญา พบว่าในจำนวนผู้ถูกส่งกลับซึ่งเป็นชาย 10 ราย และหญิง 3 ราย มี 1 รายที่ถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดแพร่ ส่วนอีก 5 ราย มีประวัติการกระทำผิดทางอาญา อีก 2 รายมีประวัติเคสไอดี
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โดยภายหลังจากที่ได้นำชาวไทยทั้งหมดผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและคัดแยกเหยื่อ (NRM) เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่และว เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.