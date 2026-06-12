ม.แม่โจ้ ดึง 2 บริษัทเอกชน ทำ MOU ต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติ ยกระดับมาตรฐานอุตฯสุขภาพ-เครื่องสำอางไทย

เชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมือ นอร์เบิร์ต อินโนเวชั่น - แอสต้าไทย ไบโอ ลงนาม MOU ผลิตภัณฑ์ Astaxanthin ธรรมชาติ ชูแนวคิด “จากคุณภาพที่ตรวจสอบได้ สู่ความเชื่อมั่นที่ยั่งยืน” ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอางไทย
วันนี้(12 มิ.ย.) บริษัท นอร์เบิร์ต อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท แอสต้าไทย ไบโอ จำกัด ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการต่อยอดวัตถุดิบสารสกัด "Astaxanthin" จากธรรมชาติ
เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอางของไทย ให้มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ และผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่แข็งแกร่ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ บริษัท แอสต้าไทย ไบโอ จำกัด ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่แล้ว ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจวิเคราะห์สาร Astaxanthin รวมถึงสารสำคัญอื่น ๆ อย่างแม่นยำ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานนี้เอง ที่กลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการขยายผลสู่ความร่วมมือเชิงพาณิชย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมกับ นอร์เบิร์ต อินโนเวชั่น ในปัจจุบัน
การจับมือกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบรับกับแนวโน้มตลาดสุขภาพและความงามที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้มองหาแค่ผลลัพธ์ แต่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย ความโปร่งใสของข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ
นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมเองก็กำลังมุ่งเน้นไปที่การใช้สารสำคัญตรงตามที่ระบุ การแสดงข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้อง การอ้างอิงเครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม และการสื่อสารคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อกำหนดตามกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ทั้งสองบริษัทจึงร่วมกันวางระบบการทำงานรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดทำเอกสารเชิงวิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การคิดค้นสูตร ไปจนถึงการเตรียมข้อมูลประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ในการขับเคลื่อนธุรกิจครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะประสานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กัน โดยบริษัท แอสต้าไทย ไบโอ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรหลักในการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ Astaxanthin จากธรรมชาติ ตลอดจนดูแลระบบการสกัด เครือข่ายการผลิต เอกสารควบคุมคุณภาพ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อเป็นหลังบ้านที่มั่นคงในเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ
ส่วนบริษัท นอร์เบิร์ต อินโนเวชั่น จำกัด จะเข้ามาเติมเต็มในฐานะผู้ขับเคลื่อนตลาดและการพาณิชย์ โดยจะดูแลเรื่องการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การให้บริการรับจ้างผลิต (OEM/ODM) การบริหารจัดการโครงการของลูกค้า การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการสื่อสาร และการเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
การลงนามร่วมกันครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไทย ที่เกิดการเชื่อมโยงการทำงานอย่างครบวงจรตั้งแต่ผู้พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ผู้ให้บริการ OEM/ODM ไปจนถึงหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านจากการตรวจสอบคุณภาพเฉพาะตัววัตถุดิบ ไปสู่การเตรียมข้อมูลประกอบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนภาคธุรกิจภายใต้แนวคิด “จากคุณภาพที่ตรวจสอบได้ สู่ความเชื่อมั่นที่ยั่งยืน” อย่างแท้จริง