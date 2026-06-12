อ้างขับแทนลูกชายติดยา! เจ้าอาวาสวัดบุรีรัมย์ฉาว ห่มเหลืองขับรถรับ-ส่งนักเรียน ธุรกิจครอบครัว

บุรีรัมย์- ชาวพุทธเห็นแล้วไม่สบายใจ เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ ห่มเหลืองไปขับรถรับ-ส่ง นร. ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว หลวงพ่ออ้างมาขับแทนลูกชายที่เคยขับประจำเสพยาบ้าอยู่ระหว่างบำบัด จึงมาขับแทนชั่วคราว ยอมรับไม่เหมาะสม ชาวบ้านชี้บวชเป็นพระแล้วควรปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ หากจะประกอบอาชีพแบบฆราวาสควรสึกเพื่อไม่ให้ถูกครหา
วันนี้ (12 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านญาติโยมถ่ายคลิปวดีโอส่งมาร้องเรียนผ่านสื่อ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่ง ขับรถรับส่งเด็กนักเรียนด้วยตัวเอง โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่ารถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าว เป็นธุรกิจของครอบครัวพระ จึงมองว่าเป็นพระมาหารายได้ด้วยการขับรถรับส่งนักเรียนแบบนี้ไม่เหมาะสม เห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจ พระควรทำกิจของสงฆ์
จากนั้นทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียน ที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบพระรูปหนึ่งห่มจีวรยืนรอรับเด็กนักเรียนอยู่ข้างรถยนต์กระบะ ที่ถูกดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียนจริง
ทีมข่าวจึงได้เข้าไปสอบถามพระรูปดังกล่าว ยอมรับว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย ได้มาขับรถรับส่งเด็กนักเรียนตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.69 แล้ว ซึ่งภรรยาทำอาชีพรับจ้างรับส่งนักเรียน ปกติจะให้ลูกชายเป็นคนขับ แต่พอตรวจพบว่าลูกชายเสพยาบ้าจึงให้ไปบำบัดไม่ให้ขับรถเพราะผู้ปกครองไม่สบายใจ จึงได้โทรศัพท์ไปบอกลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ให้กลับมาขับแทนลูกชาย ลูกสาวก็รับปากว่าจะมา
ช่วงที่รอลูกสาวกลับมาหลวงพ่อจึงมาขับรับ-ส่งนักเรียนแทนก่อน เพราะกลัวว่าจะไม่มีคนไปรับ-ส่ง ปัจจุบันต้องรับส่งนักเรียนวันละ 14 คน ในจำนวนนี้เป็นหลาน 3 คน ส่วนอีก 11 คน เป็นลูกหลานของโยม โดยจะได้ค่าจ้างรับส่งเฉลี่ยคนละ 400 กว่าบาทต่อเดือน แต่หลวงพ่อไม่ได้รับเงินเพราะเป็นของภรรยา แค่มาขับแทนช่วงที่รอลูกสาวกลับมาเท่านั้น
หลวงพ่อ ยังบอกอีกว่า หากหลวงพ่อไม่มาขับรับส่งนักเรียน ก็สงสารกลัวจะไม่มีคนรับส่งไปโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองก็รับรู้ส่วนใหญ่บอกว่า เห็นหลวงพ่อมาขับเองรู้สึกสบายใจกว่า สำหรับตัวหลวงพ่อเองยอมรับว่ามันดูไม่เหมาะสม เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่เป็นเหตุจำเป็นจึงต้องทำ หากลูกสาวกลับมาแล้วก็จะหยุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ขณะที่ นายสุวรรณ (เสื้อแขนยาวสีฟ้า) และนายทองแดง (เสื้อลายสก๊อต) ชาวบ้าน บอกตรงกันว่า เห็นแล้วก็ไม่สบายใจและมองว่าไม่เหมาะสม เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่ของสงฆ์ไม่ใช่ฆราวาส การเป็นพระแล้วมาขับรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หากจะมาประกอบอาชีพเหมือนโยมทั่วไป ต้องสึกจากการเป็นพระแล้วค่อยมาขับหรือทำอาชีพก็ไม่มีใครว่าอะไร จะได้ไม่ถูกครหา