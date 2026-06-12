"ประธานโสภณ" เปิดอบรม FAST Model เสริมศักยภาพบุคลากรด้านยาเสพติด มุ่งฟื้นฟูผู้ป่วยคืนสู่สังคม พร้อมสร้างเครือข่ายแก้ปัญหายั่งยืน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฏรเปิดอบรมหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด รูปแบบ FAST Model ภายใต้โครงการรวมพลัง รักศรัทธา แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน เพื่อช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
วันนี้( 12 มิ.ย.) ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด รูปแบบ FAST Model ภายใต้โครงการรวมพลัง รักศรัทธา แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ มีนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 ผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครอบครัว และสังคม การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน เพื่อช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 30 คน โดยเน้นการคัดกรอง การประเมิน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ควรได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
“ผมทำเรื่องยาเสพติดมาแล้ว3ปีทำเพื่ออุดมการณ์ ทำเพราะเห็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานหรือคนในบ้านติดยาเสพติด เป็นทาสยาบ้า ชีวิตคนในบ้านไม่มีใครมีความสุข มีแต่ความหวาดกลัว มีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจตามมา”นายโสภณกล่าวและว่า
การที่มีคนคนหนึ่งในบ้านติดยาเสพติด มันเดือดร้อนกันไปทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนไปทั้งอำเภอ วันนี้ถ้าเราไม่เร่งแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง อีกไม่เกิน 10 ปี ประเทศไทยจะเป็นเปลี้ยเป็นง่อยเหมือนคนเสียแข้งเสียขาจะก้าวเดินต่อไปหรือจะพัฒนาอะไรไม่ได้เลย ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมือง เป็นวาระดับชาติที่พวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกัน โครงการนี้เป็นการอบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้เพื่อไปฟื้นฟูบำบัดผู้เสพยาเสพติดให้กลับคืนเป็นคนปกติสู่สังคม หากทำกันสุดซอยทำด้วยใจ เชื่อว่าจะได้ลูกหลานกลับคืนมา
ภายหลังพิธีเปิด นายโสภณ ซารัมย์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้เข้ารับการบำบัดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น อาทิ การทำเบเกอรี การตัดผม การตัดเย็บเสื้อผ้า และการผลิตกระเป๋า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงหลังสิ้นสุดการบำบัด
ขณะที่ น.ส.อัญชลี ละมุล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบ Fast Model เปิดเผยว่าตนเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคัดกรองคนไข้ในชุมชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค NCD พอดีหัวหน้างานต้องการคนที่จะมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เพื่อไปช่วยงานในกลุ่มงานยาเสพติด โดยตนได้เสนอตัวเข้าร่วมอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพราะมีแรงบันดาลใจ จากคนใกล้ตัวที่ติดยาเสพติดขั้นรุนแรง
ตนมีญาติใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและถูกจับกุมข้อหาติดยาเสพติด ไม่ใช่คนของเขาจึงมีค่าใช้จ่ายบำบัดยาเสพติดสูงมาก เราในฐานะที่เป็นพยาบาล เป็นญาติและผู้ปกครอง มีแรงบันดาลใจว่าจะทำให้อย่างไรให้ญาติเราบำบัดและรักษาอาการติดยาเสพติดนี้ให้ได้ จึงขอเสนอตัวกับหัวหน้าเข้ารับการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งนี้ ซึ่งได้เห็นหลักสูตร เนื้อหาในประเด็นนี้ จึงมีความหวังในแนวทางที่จะรักษาญาติที่ติดยาเสพติดให้กลับคืนมาได้
ตั้งใจว่าเมื่อเรียนและอบรมหลักสูตรนี้จบ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้โอกาสเข้าไปทำหน้าที่ช่วยงานด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติด จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ เพราะเห็นผู้ติดยาเสพติดใกล้ตัวทั้งหลานชาย ลูกพี่ลูกน้อง ที่เคยดูแลมาตั้งแต่เล็กๆ กลายเป็นทาสยาเสพติดกันหมด อยากจะเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปดูแลญาติให้พ้นจากบ่วงเหวยาเสพติดให้ได้
สำหรับโครงการ “รวมพลังรักศรัทธา แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์” และการอบรมหลักสูตร FAST Model นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป