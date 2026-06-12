(คลิป)ชาวโคราชกอดพระฉายาลักษณ์ร่ำไห้ น้อมอาลัย“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เตรียมเดินทางเข้ากรุงร่วมถวายความอาลัย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวโคราชร่ำไห้ น้อมอาลัย“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ” สิ้นพระชนม์ กอดพระฉายาลักษณ์หลั่งน้ำตาด้วยความโศกเศร้าเสียใจและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย เตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ร่วมถวายความอาลัย ขณะที่หน้าศาลากลางจังหวัดฯ ลงธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย
วันนี้ ( 12 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากสำนักพระราชวัง ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งสำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์แจ้งความคืบหน้าพระอาการเป็นระยะมาโดยตลอด
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 พระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภี (ช่องท้อง) อันเนื่องมาจากการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ส่งผลให้ความดันพระโลหิตต่ำ พระหทัยเต้นผิดจังหวะ และการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติ แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดและเต็มกำลังความสามารถ แต่พระอาการได้ทรุดหนักลงตามลำดับ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์อย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19.48 น. สิริพระชันษา 47 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี และประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
ล่าสุดวันนี้ ที่ หมู่ 4 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า หลังชาวบ้านทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย นางสุภาภรณ์ เนื่องสุวรรณลักษณ์ อายุ 72 ปี พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ต่างนำพระฉายาลักษณ์ของพระองค์มาสวมกอดด้วยความอาลัย บางคนถึงกับน้ำตาคลอด้วยความเศร้าเสียใจ ชาวบ้านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงพระประชวร ทุกคนยังคงเฝ้าติดตามข่าวและมีความหวังว่า สักวันหนึ่งพระองค์จะทรงหายจากพระอาการประชวร และกลับมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอีกครั้ง
เมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์จึงรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันนั่งพูดคุยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ รวมถึงชาวจังหวัดนครราชสีมาด้วย
นางสุภาภรณ์ เนื่องสุวรรณลักษณ์ อายุ 72 ปี เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า หลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก เพราะติดตามข่าวพระอาการของพระองค์มาโดยตลอด และหวังเสมอว่า พระองค์จะทรงหายจากพระอาการประชวร แต่เมื่อได้รับการยืนยันข่าวการสิ้นพระชนม์ น้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว พร้อมทั้งยังรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ ยังมีความตั้งใจที่จะรวมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าที่ปกคลุมไปทั่วชุมชน
ขณะ ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลดธงชาติลงครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายหลังจากสำนักพระราชวังมีประกาศถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน
ส่วนบรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต่างพร้อมกันใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ สวมเสื้อผ้าสีดำ เพื่อร่วมถวายอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ในครั้งนี้ด้วย