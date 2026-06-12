ไฟไหม้บ้านกลางเมืองศรีราชาวอดทั้งหลัง แม่เข่าอ่อน คาดลูกชายป่วยจิตก่อเหตุเผา ก่อนเดินหนีหาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เพลิงไหม้บ้านพักในพื้นที่ศรีราชา จ.ชลบุรี วอดเสียหายทั้งหลัง เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง 2 คัน ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงควบคุมเพลิงได้สำเร็จ เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่แม่เจ้าของบ้านเชื่อว่าลูกชายวัย 25 ปี ซึ่งมีอาการป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติด อาจเป็นผู้ก่อเหตุ
เวลาประมาณ 09.30 น. วันนี้( 12 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุแจ้งเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านบริเวณหลังตึกคอมศรีราชา หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในบ้านพัก โดยต้นเพลิงคาดว่าเริ่มจากห้องนอน ก่อนลุกลามไปยังห้องพัก ห้องเก็บของ และห้องครัวอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถน้ำจำนวน 2 คัน เข้าฉีดสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความร้อนและเปลวไฟที่โหมลุกไหม้ จนกระทั่งหลังคาบ้านบางส่วนทรุดตัวพังถล่มลงมา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ทรัพย์สินและข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด
จากการสอบถามเพื่อนบ้านและพยานที่เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว และเห็นนายเอิร์ธ (นามสมมุติ) อายุประมาณ 25 ปี ซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน เดินออกมาจากบ้านพร้อมโทรศัพท์มือถือ โดยเมื่อถูกสอบถามว่าแม่ยังอยู่ภายในบ้านหรือไม่ เจ้าตัวกลับไม่ตอบ ก่อนเดินออกจากพื้นที่ไปอย่างเงียบ ๆ ทำให้เพื่อนบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และโทรศัพท์แจ้งมารดาของนายเอิร์ธ ซึ่งเปิดร้านค้าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1-2 กิโลเมตร ให้รีบกลับมาดูเหตุการณ์
ด้านมารดาของนายเอิร์ธ เปิดเผยด้วยอาการเสียใจว่า เมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าบ้านไฟไหม้ จึงรีบกลับมาดูและแทบเป็นลมเมื่อเห็นสภาพบ้านถูกเพลิงเผาวอดทั้งหลัง โดยเชื่อว่าลูกชายซึ่งมีอาการป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติด อาจเป็นผู้ก่อเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยพยายามก่อเหตุในลักษณะเดียวกันหลายครั้ง แต่คนในบ้านและเพื่อนบ้านช่วยกันดับไฟไว้ได้ทัน
ทั้งนี้ บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปลูกติดกัน 3 หลังภายในพื้นที่เดียวกัน มีผู้อาศัยอยู่ 3 คน คือ มารดา ลูกชายคนโต และลูกชายคนเล็ก โดยในช่วงเกิดเหตุ ลูกชายคนเล็กออกไปทำงาน ส่วนมารดาออกไปขายของ เหลือเพียงนายเอิร์ธอยู่บ้านเพียงลำพัง ก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
ภายหลังควบคุมเพลิงได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่เป็นเขตอันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบ้าน เนื่องจากเกรงว่าโครงสร้างและหลังคาที่ได้รับความเสียหายอาจพังถล่มลงมาได้ พร้อมเชิญเจ้าของบ้านเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน เพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.