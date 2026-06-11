สลด! พบเต่าตนุน้ำหนักกว่า 50 กก. ลอยตายเกยหาดชะอำ คาดเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน

เพชรบุรี – นักท่องเที่ยวพบซากเต่าตนุขนาดใหญ่ลอยมาเกยชายหาดชะอำ สภาพเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน ส่งกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผล เตรียมส่งทีมสัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายอย่างละเอียด
วันนี้( 11 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าพบเต่าทะเลตายลอยมาเกยบริเวณชายหาดชะอำ จึงประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ พบซากเต่าตนุ หรือ Green Turtle อายุประมาณ 5-7 ปี น้ำหนักราว 50-70 กิโลกรัม อยู่ในสภาพเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน ส่งกลิ่นเหม็นและเริ่มเน่าเปื่อย โดยไม่สามารถระบุเพศได้ เบื้องต้นพบหนังบริเวณลำตัวลอกล่อน และกระดองด้านบนมีลักษณะคล้ายถูกแสงแดดเผาไหม้จากการลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลานาน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดขนาดความกว้างและความยาวของลำตัว รวมทั้งบันทึกข้อมูลและภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางวิชาการต่อไป
จากการตรวจสอบภายนอกไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยที่บ่งชี้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจน จึงเตรียมประสานทีมสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก เข้ารับซากเต่าไปผ่าพิสูจน์ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
สำหรับ "เต่าตนุ" เป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยจัดเป็น เต่าตนุ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ห้ามล่า ครอบครอง ซื้อขาย หรือเพาะพันธุ์ รวมถึงไข่และซากทุกส่วน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรง
ทั้งนี้ ประเทศไทยพบเต่าทะเลอยู่ 5 ชนิด และทุกชนิดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลของประเทศ.