ชัยนาทเปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการมอเตอร์เวย์ MR1 ช่วงสุพรรณบุรี-ชัยนาท ศึกษา EIA รองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ชัยนาท - กรมทางหลวงร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 (MR1) ช่วงสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตอน 2 เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษาและออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
วันนี้( 11 มิ.ย.) นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 (MR1) ช่วงสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตอน 2 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
การประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา
นายณัฏฐวุฒิ ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนผลการศึกษาเดิม ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสามารถรองรับการเดินทางระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) ซึ่งมุ่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดบนเส้นทางสายหลัก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการ ใช้ระยะเวลาศึกษารวม 450 วัน ครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA ตามที่กฎหมายกำหนด
สำหรับการศึกษาครั้งนี้จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนรวม 3 ครั้ง และการประชุมกลุ่มย่อยอีก 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนนำไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
กรมทางหลวงระบุว่า โครงการ MR1 ช่วงสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตอน 2 เป็นหนึ่งใน 4 โครงการสำคัญที่อยู่ในแผนศึกษารายละเอียดตามแนวคิด MR-MAP ในปีงบประมาณ 2569 และจำเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติและดำเนินการก่อสร้างในอนาคตต่อไป.