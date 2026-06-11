อุกอาจ! โจรใจบาปงัดมณฑป “หลวงปู่บุญ” จ.ระยอง กวาดพระพุทธรูป-วัตถุมงคลหนีลอยนวล

ระยอง -ชาวบ้านสุดสะเทือนใจคนร้ายก่อเหตุอุกอาจบุกงัดมณฑป “หลวงปู่บุญ” วัดบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ลักพระพุทธรูปและวัตถุมงคลหลายรายการหนีลอยนวล ตำรวจเร่งแกะรอยล่าตัวดำเนินคดี
เมื่อเวลา 16.05 น. วันนี้ (11 มิ.ย. ) ร.ต.ท.สุรพิชญ์ บุญนาวา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จ.ระยอง ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกงัดมณฑป “หลวงปู่บุญ” ภายในวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ก่อนลักทรัพย์สินของทางวัดหลบหนีไป จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมประสานกำลังชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบ
โดยมี พระสมบัติ โอภาโส ซึ่งพระลูกวัดฯ, นายพีระพงษ์ จริตงาม ,นายฟ้าลั่น เจริญวงศ์ ไวยาวัจกรของวัด และนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนา รอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
กระทั่ง พ.ต.ท.ชวันทัด สะอาด รอง ผกก.ป.สภ.แกลง ได้ประสาน พ.ต.ท.วิชิต ตั้งจิตวัฒนากุล สว.สส.สภ.แกลง นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งจนทราบว่า คนร้ายได้งัดมณฑปและลักพระพุทธรูปหน้าตักกว้างประมาณ 5 นิ้ว รวมทั้งพระพุทธรูปและวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างไว้ให้ประชาชนร่วมบูชาสูญหายไปหลายรายการ ซึ่งขณะนี้ทางวัดฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนและมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดฯ พบชายต้องสงสัยสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำ เดินวนไปมาภายในบริเวณจุดเกิดเหตุ ก่อนจะเข้าไปก่อเหตุงัดมณฑปและขโมยทรัพย์สินของทางวัดและหลบหนีไป
เบื้องต้นตำรวจได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมด พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีและภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ด้านชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกสะเทือนใจและไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมณฑปหลวงปู่บุญ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลบ้านนาและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่