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ศรีสะเกษจัดใหญ่! เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เปิดชายแดนรับทัพน่องเหล็ก 400 ชีวิต ปั่นพิชิต“ภูมะเขือ” เป็นครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศรีสะเกษ- อ.กันทรลักษ์ จัดใหญ่เทศกาลผลไม้ของดีทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 12-21 มิ.ย.นี้ ไฮไลต์สำคัญเปิด ชายแดนรับทัพนักปั่นน่องเหล็ก 400 ชีวิต “ปั่นจักรยานพิชิตภูมะเขือ” พื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นครั้งแรก พร้อมจัดแรลลี่ท่องเที่ยว 60 คัน ตะลุยดินแดนภูเขาไฟ ไปภูมะเขือ สัมผัสเส้นทางธรรมชาติและทัศนียภาพอันงดงาม นอภ.การันตีชายแดนปลอดภัย พร้อมรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ ( 11 มิ.ย.69) ที่ ไร่วันยังขำ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มี จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอกันทรลักษ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “1 อำเภอ 1 เทศกาลสร้างสรรค์ เทศกาลผลไม้ของดี ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2569” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2569 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและผลไม้คุณภาพในพื้นที่ ได้นำผลผลิตออกสู่ตลาดโดยตรงถึงมือผู้บริโภค พร้อมสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งถือเป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างโดดเด่น

ภายในงานจะรวบรวมผลไม้ขึ้นชื่อและพืชผลทางการเกษตรจากทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” สินค้าขึ้นชื่อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสภาพดินภูเขาไฟโบราณ ส่งผลให้ทุเรียนมีรสชาติหวานมัน เนื้อเนียนละเอียด กลิ่นไม่ฉุน และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพระดับพรีเมียม


นอกจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดโบราณ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การประกวดส้มตำลีลาและกองเชียร์ รวมถึงการประมูลทุเรียนภูเขาไฟลูกพิเศษ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่

โดยไฮไลต์สำคัญที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปีนี้ คือกิจกรรม “ปั่นจักรยานพิชิตภูมะเขือ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของอำเภอกันทรลักษ์ เปิดโอกาสให้นักปั่นได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติและทัศนียภาพอันงดงามของพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยกำหนดรับนักปั่นเพียง 400 คนเท่านั้น และปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยวสายกีฬาและสายผจญภัยที่ต้องการสัมผัสเส้นทางแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ


อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจับตามองคือ “แรลลี่ท่องเที่ยว ชมของดีศรีสะเกษ ตอน ตะลุยดินแดนภูเขาไฟ ไปภูมะเขือ” ซึ่งจำกัดจำนวนรถเพียง 60 คัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เริ่มจากการสักการะศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางไปไหว้พระตามสถานที่สำคัญในพื้นที่ และร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27

จากนั้นคณะจะเดินทางขึ้นสู่ภูมะเขือ จุดชมวิวสำคัญของพื้นที่ชายแดน เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน ก่อนแวะรับประทานอาหารและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นบริเวณน้ำตกสำโรงเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของอำเภอกันทรลักษ์ และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมสวนทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อชิมผลผลิตสดจากต้น พร้อมถ่ายภาพและเรียนรู้กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่


จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมาอาจมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ขอยืนยันว่าพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ยังคงมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ สถานการณ์โดยรวมเป็นปกติ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง

“ ขอยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอกันทรลักษ์มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ ทางอำเภอได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรัดกุม ทั้งในพื้นที่จัดงานและเส้นทางท่องเที่ยวทุกจุด” นายอำเภอกันทรลักษ์กล่าว


พร้อมกันนี้ นายอำเภอกันทรลักษ์ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างจังหวัด เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองชายแดนแห่งนี้ ชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษแท้จากแหล่งผลิต ชมวิถีชีวิตชุมชน เที่ยวแหล่งธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมหลากหลายตลอด 10 วันของการจัดงาน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่หลายสิบล้านบาท และเป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของอำเภอกันทรลักษ์และจังหวัดศรีสะเกษให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป









ศรีสะเกษจัดใหญ่! เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เปิดชายแดนรับทัพน่องเหล็ก 400 ชีวิต ปั่นพิชิต“ภูมะเขือ” เป็นครั้งแรก
ศรีสะเกษจัดใหญ่! เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เปิดชายแดนรับทัพน่องเหล็ก 400 ชีวิต ปั่นพิชิต“ภูมะเขือ” เป็นครั้งแรก
ศรีสะเกษจัดใหญ่! เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เปิดชายแดนรับทัพน่องเหล็ก 400 ชีวิต ปั่นพิชิต“ภูมะเขือ” เป็นครั้งแรก
ศรีสะเกษจัดใหญ่! เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เปิดชายแดนรับทัพน่องเหล็ก 400 ชีวิต ปั่นพิชิต“ภูมะเขือ” เป็นครั้งแรก
ศรีสะเกษจัดใหญ่! เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ เปิดชายแดนรับทัพน่องเหล็ก 400 ชีวิต ปั่นพิชิต“ภูมะเขือ” เป็นครั้งแรก
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