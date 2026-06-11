เผยภาพสุดงดงาม สนามแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ณ อ่าวดงตาลสัตหีบ

นับถอยหลังอีกเพียง 2 วัน ก็จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 ซึ่งถือเป็นรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 2569 ที่จะจัดขึ้นบนพื้นที่ของกองทัพเรือ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ “ เรือของพ่อ เรือ ต.91” อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศสนามแข่งขันที่จะมีพิธีอย่างยิ่งใหญ่บนชายหาดอันสวยงาม ของทิวตาล ทิวสน และน้ำทะเลที่ใสสะอาด ตลอดแนวจากอ่าวหน้าที่ว่าการอําเภอสัตหีบ ผ่านอ่าวกองเรือยุทธการ ทอดยาวจรด อ่าวคลองถูป สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ระยะทางราว 5 กิโลเมตร โดยเชื่อว่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับเหล่านักกีฬา ที่เข้าร่วมในรายการนี้ได้อย่างแน่นอน
สำหรับการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 จัดขึ้นโดย ไทยแลนด์ไตรลีก และสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ จ.ชลบุรี โดยเป็นการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และล่าสุด เพจสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ยังได้โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่จะทรงเข้าร่วมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 69 เวลา 06.00-10.00 น. ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นี้ด้วย
สำหรับว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 มีแข่ง 4 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม., 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งในระยะ 10 กม. นั้นแชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายชาย จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และแชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายหญิง ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี