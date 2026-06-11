ลพบุรีเปิดเวที “มหกรรมเจ้าพระยา–ป่าสัก UP EXPO @ ลพบุรี” รวมพลัง 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ลพบุรี - จังหวัดลพบุรีประกาศความพร้อมจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา–ป่าสัก UP EXPO @ ลพบุรี” ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ผนึกกำลัง 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน นำสินค้าเด่น สินค้า GI สินค้า OTOP และนวัตกรรมการเกษตรกว่า 150 ร้านค้า ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายโอกาสทางการค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค
วันนี้( 11 มิ.ย.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี และนางสาวขนิษฐา จิระพันธุ์วาณิช ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงรายละเอียดการจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา–ป่าสัก UP EXPO @ ลพบุรี” ที่โรงแรม The Heritage Lopburi Hotel จังหวัดลพบุรี
สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค
ภายในงานจะมีผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า นำสินค้าอัตลักษณ์ สินค้า GI สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และนวัตกรรมทางการเกษตรจากทั้ง 6 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) นิทรรศการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และนิทรรศการด้านนวัตกรรมและการเกษตรสมัยใหม่
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารจาก “เชฟแม็ค” และ “เชฟรัตน์” ที่จะนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษตลอดการจัดงาน รวมทั้งกิจกรรมลุ้นรับรางวัลทองคำและคูปองเงินสด มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาทต่อวัน
นายวีรพงศ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้า กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดสู่สาธารณชนในวงกว้าง
ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมเลือกซื้อสินค้า ชมกิจกรรม และสัมผัสเสน่ห์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายในงาน “มหกรรมเจ้าพระยา–ป่าสัก UP EXPO @ ลพบุรี” ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี