ศิษย์ทั่วประเทศร่วมฉลองอายุวัฒนะ 63 ปี “หลวงตาสินทรัพย์” มอบทุนศึกษาเด็กเรียนดี/ร่วมปลูกป่าใกล้วัด

อุบลราชธานี-ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ ร่วมตักบาตรพระ งานฉลองอายุวัฒนหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือ “พระสิ้นคิด” เผยหลวงตาสินทรัพย์มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนกว่า 4.6 ล้านบาท พร้อมนำศิษย์ ร่วมกรมป่าไม้ปลูกป่ากว่า 700 ต้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน
วันนี้ ( 11 มิ.ย.) ที่พุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ศิษยานุศิษย์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา กว่า 7,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 300 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันอายุวัฒนมงคล) ของหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือ “พระสิ้นคิด” ซึ่งในปีนี้ได้เน้นการทำบุญในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยจับมือร่วมกับภาครัฐและชุมชนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติควบคู่ไปกับการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
หลวงตาสินทรัพย์ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ “1 อำเภอ 1 ทุน” เพื่อช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เป็นการมอบทุนรอบแรกจำนวน 43 ทุนๆละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,300,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอีก 380,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาที่มอบวันนี้ทั้งสิ้น 4,680,000 บาท
ในงานนี้ คณะสงฆ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป่าไม้ โดยพล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ชาวบ้านและเยาวชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกกล้าไม้กว่า 700 ต้น ในเนื้อที่ 13 ไร่ บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมน บ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพุทธอุทยาน
ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ครั้งนี้ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่ดึงเอาวัดมาเป็นศูนย์รวมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรักความหวงแหนป่าไม้ และพร้อมที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐดูแลรักษาผืนป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ทำให้การจัดงานวันเกิดของ “พระสิ้นคิด” ปีนี้ จึงได้รับเสียงชื่นชมจากทุกภาคส่วน เพราะเป็นทั้งความร่วมมือกับกรมป่าไม้ เพื่อคืนความร่มเย็นให้ผืนดิน และให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนไปพร้อมๆกัน