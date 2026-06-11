40องค์กรภาคอีสานจ่อลงนามขับเคลื่อนลดขยะอาหารสร้างมูลค่าทางเศรฐกิจ ตั้งเป้าปี 73 ลด Food Waste เหลือไม่เกิน 20%

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – จัดใหญ่ 18-19 มิ.ย.นี้ “ISAN Food Waste & Circular Economy Expo 2026” มหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะอาหารและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน เผยมีอย่างน้อย 40 องค์กรพร้อมลงนามร่วมขับเคลื่อนการลดขยะอาหารในภาคอีสานเหลือไม่เกินร้อยละ 20 ภายในปี 2573 พร้อมต่อยอดของเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและพลังงานสะอาด
วันนี้(11 มิ.ย.)เวลาประมาณ 13.30 น. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ผู้แทนหลากหลายองค์กร เช่น กฎบัตรไทย เขตนวัตกรรมมูลค่าสูง,สมาคมการผังเมืองไทย,เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย (ThaiCBN) โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน),บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งใน จ.ขอนแก่นและอุดรธานีได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “ISAN Food Waste & Circular Economy Expo 2026” โดยใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข.เป็นสถานที่จัดงาน
นายสมภพ สันติวัฒนกุล ผู้แทนเครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย (ThaiCBN) โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า งาน “ISAN Food Waste & Circular Economy Expo 2026” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2569 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ภายในงานจะมีการนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการขยะอาหาร เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพ และพลังงานสะอาด ตลอดจนเวทีเสวนาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอีสานและประเทศไทยในอนาคต
นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยและในฐานะเลขานุการเขตนวัตกรรมมูลค่าสูง ระบุว่างาน ISAN Food Waste & Circular Economy Expo 2026 ถือเป็นการจัดงานมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอาหารและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวันที่ 18 มิถุนายนจะการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการจัดการขยะอาหารงานจากบริษัทชั้นน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอาหารและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ที่สำคัญในวันดังกล่าวจะมีการลงนามแสดงเจตจำนงการลดขยะอาหาร การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพ และพลังงานสะอาด คาดว่าจะมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามไม่น้อยกว่า 40 องค์กร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เครือข่าย ThaiCBN และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคอีสาน
“การทำงานโปรเจ็กนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และผู้ประกอบการด้านการจัดการขยะอาหาร ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด”นายฐาปนากล่าวและว่า
ส่วนภาคบ่ายของวันที่ 19 มิถุนายนตัวแทนแต่ละหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือจะระดมความเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การกำหนดพื้นที่สาธิตหรือแซนด์บ็อกซ์ เบื้องต้นอาจนำร่องก่อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นโมเด็ลการจัดการขยะอาหารสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคอีสานพร้อมกันนั้นก็จะหารือการจัดทำแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ความร่วมมือในโครงการ ISAN Food Waste & Circular Economy Expo 2026 มุ่งผลักดันให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอาหารของประเทศ โดยเน้นการเปลี่ยนขยะอาหารและวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ พลังงานสะอาด และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้ใหม่ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยตามแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ตั้งเป้าการลดขยะอาหารในภาคอีสานภายในปี 2573 เหลือไม่เกินร้อยละ 20