ระทึก! ฝรั่งซิ่งกระบะพุ่งชนท้ายรถพยาบาลกลางแยกไฟแดงบุรีรัมย์ ขณะเร่งส่งผู้ป่วยวิกฤต คนไข้-ญาติบาดเจ็บ

บุรีรัมย์ - เกิดเหตุระทึกกลางแยกไฟแดงเมืองบุรีรัมย์ ฝรั่งซิ่งรถกระบะ พุ่งชนท้ายรถพยาบาลของรพ.ประโคนชัย อย่างรุนแรง ขณะกำลังเร่งนำส่งผู้ป่วยวิกฤตใส่ท่อช่วยหายใจส่งต่อ รพ.บุรีรัมย์ ทำให้ผู้ป่วยและญาติที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ และรถพยาบาลไปกระแทกเก๋งจอดด้านหน้าพังอีกคัน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อยู่ในบริเวณดังกล่าว
วันนี้ ( 11 มิ.ย.69) เวลาประมาณ 11.50 น. บนถนนสายบุรีรัมย์–ประโคนชัย บริเวณหน้าสนามฟุตบอล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม ได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน พบรถยนต์ได้รับความเสียหายรวม 3 คัน คือ รถยนต์กระบะชาวต่างชาติ รถพยาบาลฉุกเฉินของ รพ.ประโคนชัย และ รถยนต์เก๋งที่จอดรอสัญญาณไฟ อยู่ด้านหน้ารถพยาบาลฉุกเฉิน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ ผู้ป่วยหญิงที่อยู่บนรถพยาบาล และ ญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงเช่นกัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวทั้งคู่ ส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นการด่วน
สอบถาม นายสุรสิทธิ์ ทวันเวท อายุ 49 ปี พนักงานขับรถโรงพยาบาลประโคนชัย เปิดเผยว่า รับผู้ป่วยเป็นหญิงหนึ่งรายจากโรงพยาบาลประโคนชัยใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อจะส่งต่อโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีเจ้าหน้าที่นั่งมาด้วย 2 คนและญาติอีกหนึ่งคน ขณะจอดติดไฟแดงที่หน้าสนาม ก็มีรถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างแรง ทำให้ญาติคนเจ็บได้รับบาดเจ็บไปด้วย จึงได้รีบประสานให้กู้ภัยฯ และรถโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มารับตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ส่วนคนขับที่พุ่งชนท้ายไม่ยอมลงจากรถ ทราบภายหลังว่า เป็นชาวต่างชาติ น่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วเบรกไม่อยู่
นางสาวศรินทร์ดา สมสะอาด อายุ 45 อาชีพข้าราชการครู คนขับรถเก๋งอยู่ด้านหน้ารถพยาบาล บอกว่า ขณะที่กำลังขับรถเก๋งจะไปรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงจอดรอสัญญาไฟแดงอยู่ ได้ยินเสียงรถชนอย่างดัง พอหันไปดูก็ได้ยินเสียงคนร้อง พบว่ารถกระบะชนท้ายรถพยาบาล และรถพยาบาลก็กระแทกรถของตนเองซึ่งอยู่คันหน้าได้รับความเสียหายด้วย ก็ตกใจมากเพราะจอดติดไฟแดงดีๆ ก็ถูกชน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ขับขี่ชาวต่างชาติยังคงอยู่ภายในรถ และไม่ยอมลงมาพบเจ้าหน้าที่ในช่วงแรก ทำให้ตำรวจต้องใช้เวลาเจรจาอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะยอมออกจากรถ ก่อนจะไปให้ปากคำกับตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจราจรต่อไป เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงได้พุ่งชนท้ายรถพยาบาล หรืออาจจะมาด้วยความเร็วหรือไม่ ก็ต้องทำการสอบสวนอีกครั้ง