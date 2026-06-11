“เจ้าขุมทรัพย์” ซนจนได้เรื่อง! หัวติดคาประตูรั้วนานกว่าชั่วโมง

สระบุรี - สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัย 1 ปี ชื่อ “เจ้าขุมทรัพย์” สุดซน มุดหัวลอดช่องประตูรั้วหวังชะเง้อมองหาเจ้าของ แต่กลับหัวติดคาออกไม่ได้อยู่นานกว่าชั่วโมง ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว เจ้าของหวั่นเกิดฮีทสโตรก รีบแจ้งกู้ภัยเข้าช่วย ก่อนใช้เครื่องตัดถ่างไฮดรอลิกช่วยเหลือจนปลอดภัย
วันนี้(11 มิ.ย.) อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก นางประไพร ผดุงพันธ์ อายุ 69 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 17/79 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ว่า สุนัขเลี้ยงภายในบ้านมีศีรษะติดคาอยู่กับช่องเหล็กประตูรั้ว ไม่สามารถนำออกมาได้ จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน เพศผู้ อายุประมาณ 1 ปีเศษ ชื่อ “เจ้าขุมทรัพย์” มีสภาพศีรษะติดอยู่ระหว่างช่องเหล็กของประตูรั้วบ้าน ไม่สามารถขยับตัวไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ โดยสุนัขมีอาการอ่อนแรงและตื่นตกใจ หลังติดอยู่ในสภาพดังกล่าวนานกว่า 1 ชั่วโมง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ระหว่างรอการช่วยเหลือ นางประไพร เจ้าของสุนัข ได้คอยนำน้ำมาลูบตัวและปลอบขวัญเจ้าขุมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าสุนัขจะเกิดภาวะเครียดหรือฮีทสโตรกจากอากาศร้อน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พยายามใช้คีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ตัดโครงประตูรั้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรง จึงตัดสินใจนำเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิกเข้ามาสนับสนุน โดยใช้วิธีตัดและถ่างขยายช่องว่างของประตูรั้ว
โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 2 นาที เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยนำศีรษะของเจ้าขุมทรัพย์ออกจากช่องเหล็กได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งอกและดีใจของเจ้าของ รวมถึงชาวบ้านที่มาช่วยลุ้นเหตุการณ์
นางประไพร เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ต้องตกใจเมื่อพบเจ้าขุมทรัพย์มีศีรษะติดอยู่กับประตูรั้ว โดยคาดว่าสุนัขน่าจะคิดถึงเจ้าของและพยายามชะเง้อมองหา จนมุดหัวผ่านช่องเหล็กเข้าไป แต่ไม่สามารถดึงกลับออกมาได้ เพราะบริเวณหูและกะโหลกศีรษะมีขนาดใหญ่กว่าช่องเหล็ก
“ตอนแรกพยายามพับหูแล้วช่วยดันออกเอง แต่ก็ไม่สำเร็จ กลัวเขาจะเป็นอันตรายเพราะอากาศร้อนมาก จึงรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ” นางประไพร กล่าว
พร้อมกันนี้ เจ้าของสุนัขยังฝากเป็นอุทาหรณ์ถึงผู้เลี้ยงสัตว์ว่า ควรติดตั้งตะแกรงเหล็กหรืออุปกรณ์ปิดช่องว่างบริเวณประตูรั้วบ้านให้มิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงมุดออกนอกบ้านหรือเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้าน
เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากสร้างความตกใจให้กับเจ้าของแล้ว ยังจบลงด้วยความโล่งใจ เมื่อ “เจ้าขุมทรัพย์” ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย และกลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้ง.