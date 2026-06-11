นักโทษแอบสั่งญาติตอนมาเยี่ยม ขุดยาเสพติดที่ฝังดินไว้ ผู้คุมได้ยิน ซ้อนแผนยึดไอซ์ 8 กก.ยาบ้ากว่า 1 หมื่นเม็ด มูลค่า 2 ล้าน

เพชรบุรี - เรือนจำกลางเพชรบุรีประสานตำรวจ สภ.ชะอำ ขยายผลหลังพบผู้ต้องขังสั่งการญาติให้ไปขุดยาเสพติดที่ซุกซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอชะอำ ก่อนนำกำลังพร้อมรถแบคโฮเข้าค้นหาจนพบไอซ์กว่า 8 กิโลกรัม และยาบ้ากว่า 10,000 เม็ด มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท คาดเชื่อมโยงเครือข่ายค้ายาในพื้นที่
วันนี้( 11 มิ.ย.) ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผู้กำกับการ สภ.ชะอำ นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี และนายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ ร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนมาก ประกอบด้วยยาไอซ์ 8 ห่อ น้ำหนักรวม 8,442 กรัม และยาบ้า 10,029 เม็ด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเพชรบุรีตรวจพบพฤติกรรมต้องสงสัยระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่เข้าเยี่ยม โดยพบว่าผู้ต้องขังมีการสั่งการให้ญาติไปขุดค้นยาเสพติดที่นำไปซุกซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอชะอำก่อนถูกจับกุมคุมขัง
หลังได้รับข้อมูล นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี ได้ประสานข้อมูลไปยัง พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผู้กำกับการ สภ.ชะอำ เพื่อขยายผลทันที ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณป่าละเมาะในพื้นที่หมู่บ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
นอกจากนี้ ยังได้ประสานกำลังจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอชะอำที่ 3 ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ (K9) และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ค่ายนเรศวร ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นอย่างละเอียด พร้อมนำรถแบคโฮเข้าขุดดินในจุดต้องสงสัย
กระทั่งพบยาไอซ์บรรจุในถุงชาซุกซ่อนอยู่ใต้ดินจำนวน 8 ถุง น้ำหนักรวม 8,442 กรัม พร้อมยาบ้าอีก 10,029 เม็ด จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ยาเสพติดล็อตดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ “นายไนซ์” ชาวอำเภอชะอำ ซึ่งเสียชีวิตในคดีฆาตกรรมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และอาจเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้สั่งการให้ญาติมาขุดค้นยาเสพติด โดยเชื่อว่าเป็นยาเสพติดล็อตสุดท้ายที่เครือข่ายดังกล่าวกักตุนไว้ หากถูกนำออกจำหน่ายจะมีมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างเรือนจำกลางเพชรบุรี สภ.ชะอำ และฝ่ายปกครอง ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสืบสวนรวบรวมข้อมูล การวางแผนเข้าตรวจค้น และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนสามารถตรวจยึดยาเสพติดจำนวนมากได้ก่อนถูกนำออกสู่ชุมชน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกการตรวจยึดและนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.