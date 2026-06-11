ระยอง เปิดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยบิ๊กดาต้า ยกระดับศักยภาพบุคลากร

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ระยอง- ระยองขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และดิจิทัล ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ ( 11 มิ.ย.) นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และดิจิทัล” (Shaping Thai Tourism by Big Data, AI & Digital Transformation) ซึ่งจัดโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีทิศทาง และยั่งยืนในอนาคต
โดยมี น.ส.นภัสสร พิทักษ์กชกร ตัวแทนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ผู้บริหารโรงแรม สมาคม ภาคเอกชน และส่วนราชการเข้าร่วม ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ระยอง
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ภายในงานนอกจากจะมีการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม Travel Link และ Travel Link Dashboards การนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านการท่องเที่ยวแล้ว
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ยังมีการนำเสนอข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล