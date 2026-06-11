ผวาทั้งหมู่บ้าน! ชายคลั่งเผายาง-จุดไฟใกล้ถังแก๊ส ตำรวจใช้ฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าระงับเหตุ

เพชรบุรี – ชายวัย 58 ปี คลุ้มคลั่งอาละวาดภายในบ้านพัก เผายางรถยนต์ เสื้อผ้า และพยายามจุดไฟใกล้ถังแก๊ส หวังให้เกิดระเบิด สร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และดับเพลิงเร่งเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาเจรจากว่า 20 นาทีไม่เป็นผล ก่อนตัดสินใจใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าควบคุมตัวได้สำเร็จ
เวลา 13.00 น. วันนี้ ( 11 มิ.ย.) พ.ต.ท.โย บัวบาน สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองเพชรบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจ พร้อมด้วยนายธรรมนูญ บุญส่ง กำนันตำบลบ้านกุ่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบ้านกุ่ม และหน่วยดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายคลุ้มคลั่งอาละวาด ทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน และพยายามจุดไฟเผาบ้าน สร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบชายสูงวัยอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง ก่อเหตุเผายางรถยนต์ เสื้อผ้า และพยายามจุดไฟบริเวณใกล้ถังแก๊สภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามเข้าพูดคุยเจรจาเพื่อให้สงบสติอารมณ์เป็นเวลากว่า 20 นาที แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังคงมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปภายในบ้าน จนชายคนดังกล่าวเสียหลักล้มลง ก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวตามยุทธวิธีได้อย่างปลอดภัย ทราบชื่อต่อมาคือ นายพนม เงินเจือ อายุ 58 ปี ชาวตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลและเลือดออกบริเวณศีรษะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นรถสายตรวจไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองเพชรบุรี
จากการตรวจสอบภายในบ้านพบทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งจาน ชาม พัดลม เก้าอี้ ประตูห้อง ตู้โชว์ และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ ถูกทุบทำลายจนแตกกระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ
นายธรรมนูญ บุญส่ง กำนันตำบลบ้านกุ่ม เปิดเผยว่า นายพนมเป็นบุคคลต่างพื้นที่ที่เข้ามาอาศัยดูแลบ้านหลังดังกล่าว หลังเจ้าของเดิมเสียชีวิต และลูกหลานไม่ได้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลาหลายปี โดยก่อนหน้านี้เริ่มมีพฤติกรรมขว้างปาสิ่งของและทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านในชุมชน
กระทั่งวันเกิดเหตุได้ก่อเหตุเผายางรถยนต์และต้นไม้บริเวณข้างบ้าน จนเพลิงเกือบลุกลามไหม้บ้าน ตนจึงรีบประสานรถดับเพลิงจาก อบต.บ้านกุ่ม และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ ก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายพนมไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ขณะที่จากการซักถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอาจมีอาการป่วยทางจิตเวช อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและให้การดูแลรักษาต่อไป