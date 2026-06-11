ภาคประมงยื่น 6 ข้อเสนอใหญ่ถึงรัฐ จี้แก้กฎเรือประมง หวังเพิ่มขีดแข่งขันอุตสาหกรรมไทย

สมุทรสงคราม – ผู้แทนสมาคมประมงจาก 22 จังหวัดชายทะเล เตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 17 มิ.ย.นี้ เสนอ 6 แนวทางแก้ปัญหาเรือประมง เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการขยายอายุใบอนุญาตใช้เรือประมงจาก 1 ปี เป็น 2 ปี หวังลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และฟื้นขีดความสามารถการแข่งขันของประมงไทย
นายมงคล สุขเจริญคณา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ผู้แทนสมาคมประมงจาก 22 จังหวัดชายทะเล เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. เพื่อขอให้กรมเจ้าท่าเร่งผลักดันและแก้ไขปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาคประมงไทย รวม 6 ประเด็นหลัก
ข้อเสนอสำคัญที่ได้รับความสนใจ คือ การแก้ไขกฎหมายให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงมีอายุสอดคล้องกับใบอนุญาตทำการประมง โดยปัจจุบันใบอนุญาตใช้เรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี ขณะที่ใบอนุญาตทำการประมงมีอายุไม่เกิน 2 ปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอกสารซ้ำซ้อน จึงเสนอให้ขยายอายุใบอนุญาตใช้เรือเป็น 2 ปี แต่ยังคงให้มีการตรวจสภาพเรือเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย
นอกจากนี้ ภาคประมงยังติดตามความคืบหน้าร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือประมง ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายกระทรวงคมนาคมแล้ว และอยู่ระหว่างรอประกาศใช้ รวมถึงร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องหมายถาวรของเรือไทยที่ยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกหนึ่งข้อเสนอสำคัญ คือ การปรับปรุงข้อบังคับให้เรือประมงสามารถขนถ่ายสัตว์น้ำระหว่างกันได้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องมีการหารือร่วมกับกรมประมงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ติดตามข้อมูลการจับและการขนถ่ายสัตว์น้ำให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อเสนอให้กำหนดแนวทางรองรับกรณีลูกเรือที่อยู่ระหว่างรอหนังสือคนประจำเรือฉบับใหม่ โดยสามารถใช้เอกสารคำร้องหรือหลักฐานการยื่นขอแทนเอกสารตัวจริงในการแจ้งเข้า-ออกเรือได้เป็นการชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
พร้อมกันนี้ ยังผลักดันให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การต่อเรือประมงลำใหม่ทดแทนเรือเก่าที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำประมง และเสริมศักยภาพกองเรือประมงไทยในระยะยาว
นายมงคลกล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นอีกบททดสอบสำคัญของรัฐบาลในการเร่งปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ภาคประมงมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ท่ามกลางความคาดหวังให้ประมงไทยสามารถแข่งขันและเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กติกาสากลด้านการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
สำหรับ 6 ข้อเสนอหลักของสมาคมประมง 22 จังหวัดชายทะเล ประกอบด้วย 1. ขยายอายุใบอนุญาตใช้เรือประมงจาก 1 ปี เป็น 2 ปี 2. เร่งประกาศใช้ข้อบังคับสอบความรู้ผู้ทำการในเรือประมง 3. ติดตามความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงเครื่องหมายถาวรของเรือไทย 4. อนุญาตให้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำระหว่างกันภายใต้ระบบควบคุมที่ชัดเจน 5. ผ่อนปรนการใช้เอกสารแทนหนังสือคนประจำเรือระหว่างรอออกฉบับใหม่ และ 6. แก้ไขหลักเกณฑ์การต่อเรือประมงลำใหม่ทดแทนเรือเก่าที่เสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำประมงไทย