ราคาทองลงต่อเนื่องแต่บรรยากาศร้านทองที่ขอนแก่นเงียบเหงา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-บรรยากาศร้านทองค่อนข้างเงียบเหงา แม้วันนี้ราคาทองจะปรับลดลงบาทละ 1,150 บาท แต่ประชาชนกลับมาออกมาซื้อเก็บกันน้อย เพราะหวั่นในความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งตัว อย่างไรก็ตามช่วงนี้ทองคำราคาลงต่อเนื่องเหมาะซื้อเก็บทำกำไร
วันนี้( 11 มิ.ย.)สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองวันนี้ เปิดตลาดราคาทอง ราคาทองปรับลง 1,150 บาท ขายออกที่บาทละ 63,900 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อที่ 63,700 บาท ขายออกที่ 63,900 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อที่ 62,428.88 บาท ขายออก 64,700 บาท ราคาทองลดลงค่อนข้างมาก แต่บรรยากาศการซื้อขายทองที่ห้างทองอุเทน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดวันนี้เงียบเหงา แทบไม่มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อทอง เหมือนเช่นเมื่อวานนี้ ที่มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อทองจำนวนมาก
นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ อายุ 47 ปี เจ้าของห้างทองอุเทน บอกว่า ตั้งแต่ราคาปรับลดราคาลงมาเมื่อวาน มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อทองเก็บไว้ โดยเฉพาะทองคำแท่งจะได้รับความสนใจมากกว่าทองรูปพรรณ ก่อนหน้านี้ราคาทองคำจะอยู่ที่บาทละเกือบ 70,000 บาท มานานกว่าเดือนเศษ ต่อมาได้มีภาวะค่าเงินดอลล่าแข็งตัว จึงทำให้ราคาทองคำร่วงลงมา 2 วันติดต่อกัน ส่วนน้ำหนักทองที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซื้อ จะเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท
โดยก่อนนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทะลุบาทละ 70,000 บาท แต่ขณะนี้ราคาทองปรับลดลง ประชาชนหรือนักเก็งกำไรจึงได้หันมาซื้อเก็บมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากใครต้องการที่จะซื้อทองคำเก็บ ในช่วงนี้เป็นช่วงราคาทองปรับลดราคาลดต่อเนื่อง ก็สามารถที่จะซื้อเก็บได้
ในส่วนของนักลงทุนที่ซื้อทองคำแท่งก็ต้องระมัดระวัง เพราะช่วงนี้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และราคาทองอาจร่วงต่อไปหากราคาในตลาดโลก ต่ำกว่า 4,000 เหรียญขึ้นไป ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้มองว่าราคาทองจะปรับลดลง และอาจจะปรับขึ้นบ้างเล็กน้อย