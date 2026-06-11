(คลิป)พส.จีนฮิตถ่ายรูปขบวนรถไฟเชียงใหม่ เผยชอบรถไฟไทยโบราณดี-จีนไม่มีแล้ว

เชียงใหม่ – นักท่องเที่ยวสาวจีนแห่ถ่ายรูปคู่รถไฟ บ้างขอบรรจุแพคเกจทัวร์เพิ่ม..ตามรอย พส.จีน สวมเดรสสุดสวยถ่ายรูปคู่รถไฟไทย ที่กลายเป็นเทรนด์สุดฮิตบนแอป Xiaohongshu บอกเป็นรถไฟโบราณ-จีนไม่มีแล้ว เผยเส้นทางนิยมสุดเป็นขบวนเชียงใหม่-ลำพูน ค่าโดยสารแค่ 5 บาท
วันนี้ (11 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปรากฏการณ์ "พส.จีน" (พี่สาวชาวจีน) แห่ถ่ายคู่รถไฟไทยกลายเป็นเทรนด์สุดฮิตบนแอปพลิเคชัน Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) โดยพวกเธอนิยมสวมเดรสยาว ปล่อยผมพลิ้วไหว นั่งโพสท่ารับแสงธรรมชาติริมหน้าต่างรถไฟชั้นประหยัด เพื่อเก็บบรรยากาศสไตล์วินเทจและวิถีชีวิตท้องถิ่นริมข้างทาง เพราะเป็นขบวนรถไฟทรงโบราณ ซึ่งที่จีนไม่มีแล้ว
ซึ่งขบวนรถไฟยอดนิยมที่สุดคือ เส้นทางจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปถึงสถานีรถไฟลำพูน ซึ่งมีระยะทางสั้น ใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมง ที่สำคัญราคาค่าตั๋วเพียง 5 บาทเท่านั้น
และล่าสุดก็พบว่า สถานีรถไฟเชียงใหม่ ก็มีนักท่องเที่ยวจีนมาขึ้นรถไฟเพื่อถ่ายรูปกันจำนวนมาก ทั้งมาคู่ มากลุ่ม หรือมาคนเดียวก็พกขาตั้งกล้องมาตั้งถ่ายเอง
เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วประจำรถไฟ แจ้งว่าทุกสันจะมีนักท่องเที่ยวจีนหรือ พส.จีนมาถ่ายรูปกันจำนวนมาก ในขบวนเช้าคือรอบ 9.30 น. นอกจากนี้ทัวร์จีนหลายแห่งยังระบุเข้าไปในแพคเกจทัวร์ด้วย โดยลงจากรถไฟที่จังหวัดลำพูน และนำนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆในลำพูน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แม้ทางเจ้าหน้าที่รถไฟจะพยายามเตือน เรื่องความปลอดภัยในการโดยสารให้กับทางนักท่องเที่ยวแล้ว ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ยังต้องการภาพสวย ชะโงกออกรอกหน้าต่างหรือนำศีรษะออกนอกหน้าต่างเพื่อให้ได้ภาพสวยงามอยู่