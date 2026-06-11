ตร.ไซเบอร์ ตามจับถึงบ้านชายแดนแม่สอด!4 บัญชีม้าพนันออนไลน์กทม.-จว.ใกล้เคียง เผยคอกนี้ยังมีอีกเกือบ 50 ราย

ตาก - ตำรวจไซเบอร์ กก.2บก.สอท.4 เปิดปฏิบัติการทลายคอกม้าพนันออนไลน์กทม.-จังหวัดใกล้เคียง..นำหมายศาลตามจับบัญชีม้าแม่สอด 4 ราย จาก 53 ราย เผยส่วนใหญ่สมัครใจเปิดบัญชีแบงก์ทั้งแบบบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล แลกผลตอบแทน
วันนี้(11 มิ.ย.) พ.ต.ท.วีระพล กันธวงศ์ รอง ผกก.2 บก.สอท.- พ.ต.ท.เอนก ถิ่นนคร รอง ผกก.2 บก.สอท.4 ร่วมกับตำรวจสภ.แม่สอด และตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตชด.346 อ.แม่สอด จ.ตาก ได้นำนายธงชัย อายุ 62 ปี ,นางสุปราณี อายุ 63 ปี และนายเดี่ยว -นางกาญจนา อายุ 43 ปี ผู้ต้องตามหมายศาลจังหวัดแม่สอด ไปยังสภ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
หลังจากตำรวจไซเบอร์ กก.2บก.สอท.4 เปิดปฏิบัติการทลายคอกม้าการพนันออนไลน์ กระจายกำลังไปจับกุมตัวได้ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ ตำบลมหาวัน และตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด
การติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 นี้ มีขึ้นหลังเจ้าพนักงานตำรวจ กก.2บก.สอท.4 ได้จับกุมนางสาวดวงฤทัย หรือ หนิง อายุ 37ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดแม่สอด ในข้อกล่าวหาว่า เป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด ( ผู้จัดหาบัญชีม้า )
จากการสืบสวนขยายผลพบตัวผู้ร่วมขบวนการที่สมัครใจในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความทางเทคโนโลยี (การพนันออนไลน์, แก็งคอลเซนเตอร์ ) จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดแม่สอด เพื่อดำเนินการจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีความสมัครใจที่จะเปิดบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับเงินค่าตอบแทนและกลุ่มขบวนการฯ ที่ซื้อบัญชีธนาคารไปนำไปใช้ในการรับโอนเงินจากการเล่นการพนันออนไลน์โดยมีวงเงินหมุนเวียนจากหลายๆบัญชี ในรูปบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดาและบัญชีธนาคารนิติบุคคล
ซึ่งขณะนี้พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีบัญชีธนาคารที่มีการโอนเงินหมุนเวียนจำนวนหลายพันบัญชี วงเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทโดยมีผู้รับผลประโยชน์ และดูแลเว็บไซต์การพนันออนไลน์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง กก.2 บก.สอท.4 จะได้สืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการผิดกฎหมายนี้ต่อไป
ล่าสุดตำรวจไซเบอร์ 4 ขอฝากเตือนประชาชนถึงเรื่องการยินยอมเปิดบัญชีธนาคารและเปิดซิมโทรศัพท์ในนามของตัวเองเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ถ้าพบว่าตัวเองไปทำการเปิดบัญชีธนาคารหรือเปิดซิมโทรศัพท์ให้กับบุคคลอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้รีบมาพบเจ้าพนักงานตำรวจไซเบอร์ เพื่อแจ้งเหตุได้ทันที ที่ตั้ง กก.2 บก.สอท.4 ( ส่วนหน้า ) 700/4 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ตึก 3 ชั้น ก่อนถึงที่ทำการศุลกากรแม่สอด ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ประมาณ 500 เมตร
อย่างไรก็ตามมีต้องหาคดีดังกล่าวตามหมายศาลมีทั้งหมด จำนวน 53 คน และบางคนอยู่ในระหว่างหลบหนี