(คลิป)เผยวินาทีไฟไหม้โรงแรมฯลำปางกลางดึก คนเข้าพักเกือบ 30 ห้อง ปีนหนีตายกันโกลาหล

ลำปาง – เผยวินาทีอุทาหรณ์สุดระทึก..เกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมหื้นที่ห้างฉัตร ลำปาง กลางดึก จนท.ต้องเร่งอพยพคนที่เข้าพักหนีตายโกลาหลเกือบ 30 ห้อง บางรายต้องปีนลงจากชั้น 2 โชคดีดับทันเสียหายแค่ห้องเดียว-ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ เผยต้นเหตุคาดน้ำยาแก้ปัญหาท่อตันทำปฏิกริยาทางเคมีกับน้ำส้ม+น้ำยาล้างจาน ก่อนระเบิดและเกิดไฟไหม้
พ.ต.ท.สุวิทย์ ดีมีหาญ สว.(สอบสวน) สภ.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมีผู้ติดอยู่ภายในห้อง ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อ 3 ทุ่มเศษที่ผ่านมา (10 มิ.ย.) จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยรถดับเพลิง,หน่วยกู้ภัยปงยางคก,หน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางและหน่วยกู้ภัยใกล้เคียง
เกิดเหตุพบคนที่มาห้องพักกำลังแตกตื่นต่างพากันหนีตายลงมาด้านนอกอาคาร ท่ามกลางกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจากตัวโรงแรมจำนวนมาก ต้นเพลิงอยู่ที่ห้อง 103 จนท.และกู้ภัยจึงช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิง ไม่นานก็สามารถความคุมเพลิงเอาไว้ได้และกู้ภัยได้จัดกำลังนักผจญเพลิงเข้าค้นหาว่ามีผู้ที่ติดอยู่ภายในห้องต่างๆหรือไม่ กระทั่งพบว่าผู้ที่มาพักออกจากห้องมาครบแล้วและปลอดภัยทุกคน
สอบถามคนที่มาพักภายในโรงแรมดังกล่าวทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรบางอย่างระเบิดขึ้นมา ต่อมาก็มีกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจำนวนมากจึงรีบพากันหนีออกมาจากห้อง บางรายก็ต้องปีนบันไดหนีจากชั้น 2 ลงมา
ส่วนสาเหตุมาจากมีบางคนได้นำจุลทรีย์ หรือสารเคมีบางอย่าง ไปใส่ในท่อภายในห้องน้ำเพื่อแก้ปัญหาท่อตัน โดยได้เทสารดังกล่าวทิ้งไว้ คาดว่าสารดังกล่าวเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ก่อนเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้ภายในห้องดังกล่าว รวมทั้งเกิดกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาทำให้คนที่มาพักเกิดความแตกตื่นและโกลาหลดังกล่าว
ด้านนายณัฐพล วงศ์ชูวรรณ อาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางเปิดเผยว่าตอนแรกรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมและมีคนติดอยู่ภายใน จึงจัดกำลังนักผจญเพลิงเข้าสนับสนุน ซึ่งพบว่าที่ห้อง103 มีกลุ่มควันและไฟไหม้จนท.ดับเพลิงทั้งหมดจึงช่วยกันดับเพลิง ใช้เวลาไม่นานก็ควบคุมเพลิงได้และพบว่าภายในห้องได้รับความเสียหายทั้งบานประตู-แอร์ภายในห้อง
พร้อมกับได้จัดกำลังไปตามห้องต่างๆว่ามีผู้ที่เข้ามาพักติดอยู่ภายในหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องไม่มีคนติดอยู่ภายในและคนที่มาพักปลอดภัยดีทุกคนและมีห้องที่เสียหาย 1 ห้องเท่านั้น
ทั้งนี้มีรายงานว่า คนพักว่าห้องมีกลิ่นเหม็นจากท่อ จึงน้ำน้ำยาตัวดังกล่าวเทใส่ลงไป แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น และเคยทราบว่าน้ำยาล้างจานกับน้ำส้มสายชูช่วยทำให้ลื่นและล้างคราบออกได้ จึงนำน้ำยาล้างจาน และ น้ำส้มสายชู เทลงไปผสมด้วย ก่อนจะเกิดระเบิด-ไฟลุกไหม้ดังกล่าว