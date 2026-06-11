(คลิป)จังหวะไฟกระพริบสุดสลด!กระบะติดคอกชนเก๋งกลางแยกเวียงชัย-เชียงราย ดับ 4 ศพ เด็ก 12 รอด

เชียงราย – เกิดอุบัติเหตุสุดสลด..สิงห์กระบะติดคอกเหล็กหนุ่มศรีสะเกษ มุ่งหน้าไปขนผลไม้ชายแดนไทย-ลาวด้านเชียงของ ถึงแยกเวียงชัย-หริ่งกุญชร กลางดึกไฟเขียวไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟกระพริบ ชนเก๋งที่ขับมาอีกทางเต็มแรงจนรถกระเด็น ดับ 4 ศพ เด็กหญิงวัย 12 รอดคนเดียว
ร.ต.อ.นพพล สีตยดิฐย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกเชื่อมถนนหมายเลข 1152 สายสายเวียงชัย-หริ่งกุญชร และถนนหมายเลข 1421 สายเวียงชัย-พญาเม็งราย พื้นที่หมู่ 2 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย เมื่อ 4 ทุ่มเศษที่ผ่านมา(10 มิ.ย.) จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจ ปู่อินทร์
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า คิดคอกเหล็กขนสินค้า ป้ายทะเบียน บว 1088 ศรีสะเกษ สภาพด้านหน้าพังเสียหายล้อหน้าทั้ง 2 ข้างหลุด-กลิ้งไถลห่างจากกลางสี่แยกไปประมาณ 20 เมตร ส่วนกลางสี่แยกพบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีขาว ป้ายทะเบียน กม 8716 เชียงราย สภาพถูกรถยนต์กระบะพุ่งชนเข้ากลางลำจนพังเสียหายยับเยินตัวรถกระเด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนน
จากการตรวจสอบพบคนขับรถกระบะติดคอกชื่อนายวิสา อายุ 34ปี ชาว จ.ศรีสะเกษ เดินออกมาจากรถโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีอาการตื่นตกใจ ส่วนภายในรถเก๋งพบผู้เสียชีวิตอยู่ถึง 3 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 2 คน เจ้าหน้าที่จึงรีบนำร่างออกจากรถและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย
รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 ราย ซึ่งเป็นญาติกันประกอบด้วยนายอุเทน ติ๊บเต็ม อายุ 41 ปี (คนขับรถเก๋ง)นายทา ติ๊บเต็ม 70ปี นางจันทร์ทิพย์ ติ๊บเต็ม อายุ 66ปี และนายอุทัย ติ๊บเต็ม อายุ 46ปี ส่วนคนเจ็บเป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
จากการสอบถามคนขับรถยนต์กระบะทราบว่า เดินทางมาจาก จ.หนองบัวลำพู เพื่อจะไปรับผลไม้ที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยขับมาตามถนนหมายเลข 1152 มุ่งหน้าจะไปทาง อ.พญาเม็งราย-เชียงของ ส่วนรถยนต์เก๋งคู่กรณีขับมาจากถนนหมายเลข 1421 จากบ้านหริ่งกุญชรมุ่งหน้าจะไป อ.เวียงชัย
ขณะนั้นสัญญานไฟจราจรเปลี่ยนจากสีเขียว สีแดง และสีเหลือง ตามปกติไปเป็นไฟกระพริบ เนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกทำให้ไม่ทันระวังตัวและไม่เห็นรถคู่กรณี เมื่อถึงกลางสี่แยกได้พุ่งชนรถยนต์เก๋งดังกล่าว
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐาน ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและอื่นๆ พร้อมนำรถยนต์ของกลางทั้งหมดส่ง สภ.เวียงชัย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.