พบชายชาวจีนบาดเจ็บสาหัสกลางป่าพื้นที่สังขละบุรี เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ-สอบสวนหาสาเหตุ

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือชายชาวจีน อายุประมาณ 33 ปี หลังถูกพบในสภาพอิดโรยและมีบาดแผลตามร่างกายอยู่กลางป่าในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขณะที่สาเหตุการบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันนี้ (10 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีชาวบ้านพบชายชาวจีน อายุประมาณ 33 ปี นอนอยู่ภายในป่าแม่ติ้ว หมู่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในสภาพอ่อนแรงและได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณแขนและขา มีบาดแผลจำนวนหลายแห่ง บางจุดมีลักษณะอักเสบและติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จึงเร่งเข้าช่วยเหลือ ก่อนนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรีอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นมีข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวอาจเดินทางมาจากฝั่งประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการบาดเจ็บ เส้นทางการเดินทาง รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าเมืองและที่มาของเหตุการณ์ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งหลังอาการปลอดภัย เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป