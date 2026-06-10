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ลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 33 ชู GI คุณภาพ คาดผลผลิตปีนี้กว่า 460 ตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคร่วมเลือกซื้อกระท้อนหวาน GI คุณภาพจากสวนโดยตรง คาดปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 460 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เวลา 16.30 น. วันนี้( 10 มิ.ย.) ที่สวนกระท้อน หมู่ 1 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 33” โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพของจังหวัด โดยเฉพาะกระท้อนจากพื้นที่ตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วประเทศ

กระท้อนลพบุรีมีจุดเด่นด้านรสชาติหวานฉ่ำ เนื้อฟู เปลือกนิ่ม รับประทานง่าย และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ภายในงานเทศกาลจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจำหน่ายกระท้อนสดจากสวนในราคาพิเศษ การออกร้านสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายสินค้าเกษตร การสาธิตเมนูอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระท้อน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงจากศิลปินท้องถิ่นตลอดการจัดงาน

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกระท้อนใน 3 ตำบลหลักของอำเภอเมืองลพบุรี มีเกษตรกรผู้ปลูกประมาณ 160 ราย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GI แล้ว 80 ราย และจังหวัดมีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

สำหรับปี 2569 คาดว่าจะมีผลผลิตกระท้อนออกสู่ตลาดประมาณ 460 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงศักยภาพการผลิตและคุณภาพของผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดลพบุรี

นอกจากการเลือกซื้อกระท้อนหวานคุณภาพแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด อาทิ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ เพื่อสัมผัสเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองลพบุรีอีกด้วย










ลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 33 ชู GI คุณภาพ คาดผลผลิตปีนี้กว่า 460 ตัน
ลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 33 ชู GI คุณภาพ คาดผลผลิตปีนี้กว่า 460 ตัน
ลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 33 ชู GI คุณภาพ คาดผลผลิตปีนี้กว่า 460 ตัน
ลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 33 ชู GI คุณภาพ คาดผลผลิตปีนี้กว่า 460 ตัน
ลพบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 33 ชู GI คุณภาพ คาดผลผลิตปีนี้กว่า 460 ตัน
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