มาแน่! มอเตอร์เวย์ M8 สายนครปฐม–ปราณบุรี กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความเห็น เดินหน้าศึกษาทบทวนโครงการรับการเติบโตภาคใต้

ประจวบคีรีขันธ์ – กรมทางหลวงเดินหน้าผลักดันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 (M8) สายนครปฐม–ปราณบุรี โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อทบทวนความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ การออกแบบรายละเอียด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของช่วงชะอำ–ปราณบุรี ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ชุมชน และการพัฒนาในปัจจุบัน
วันนี้( 10 มิ.ย.) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สำรวจและออกแบบรายละเอียด รวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม–ปราณบุรี ช่วงชะอำ–ปราณบุรี ณ ห้องสมอเรียง ชั้น 2 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการทั้งด้านวิศวกรรม การระบายน้ำ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
นายศุภชัย กล่าวว่า กรมทางหลวงให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการศึกษาโครงการ เพื่อให้การพัฒนาระบบคมนาคมเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
ด้านนายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการมอเตอร์เวย์ M8 ถือเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภาคใต้ ช่วยกระจายปริมาณการจราจรจากถนนเพชรเกษมและถนนพระราม 2 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
แม้กรมทางหลวงจะเคยศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการดังกล่าวไว้ตั้งแต่ปี 2557 แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อีกทั้งยังมีแนวคิดนำโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง หรือ MR-MAP (MR1) มาพิจารณาประกอบการศึกษาเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องทบทวนข้อมูลให้ทันต่อบริบทปัจจุบัน
กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงผลการศึกษาครั้งเดิม พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างรอบด้าน โดยยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่
สำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ พร้อมเสนอให้ศึกษาและกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ อาทิ การก่อสร้างแนวรั้วที่อาจกระทบวิถีชีวิตชุมชน การบริหารจัดการเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม การนำเสนอรายละเอียดแนวเส้นทางให้ท้องถิ่นรับทราบเพื่อไม่ให้กระทบแผนพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มจุดพักรถเพื่อรองรับการเดินทางและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดแนวเส้นทางในอนาคต
โครงการมอเตอร์เวย์ M8 นครปฐม–ปราณบุรี นับเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่คาดว่าจะช่วยยกระดับระบบคมนาคมของประเทศ เชื่อมโยงภาคกลางสู่ภาคใต้ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว.