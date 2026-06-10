ญาติสุดทน! หลานชายวัย 45 ปีคลุ้มคลั่งอาละวาด ขว้างหินใส่บ้าน-พาเพื่อนมั่วสุม สุดท้ายยอมเข้าบำบัดรักษา

อ่างทอง – ญาติร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจ หลังหลานชายวัย 45 ปี มีพฤติกรรมคลุ้มคลั่งอาละวาด ขว้างก้อนหินใส่หลังคาและเสาบ้าน อีกทั้งยังพาเพื่อนเข้ามามั่วสุมภายในบ้าน จนคนในครอบครัวหวาดกลัว ต้องย้ายไปอาศัยอยู่บ้านที่อื่น
วันนี้( 10 มิ.ย.) ร.ต.อ.เมฆา ทวีศรี รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ ว่ามีชายวัย 45 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมคลุ้มคลั่งและอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ พบชาย นายจ. นามสมมติ อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง จึงได้เข้าพูดคุยและสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นาย จ. ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ไม่ได้ใช้ก้อนหินขว้างหลังคาบ้านตามที่ถูกร้องเรียน แต่ยอมรับว่าได้ขว้างก้อนหินใส่เสาบ้านเพื่อฝึกความแม่นยำเท่านั้น ส่วนกรณีที่ญาติไม่กลับมาอาศัยอยู่ในบ้านนั้น เป็นเรื่องที่ญาติเลือกจะไม่มาอยู่เอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนาย จ. ไปยัง สภ.วิเศษชัยชาญ เพื่อพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับครอบครัว โดยนาย จ. แสดงความสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อปรับพฤติกรรมและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การบำบัดรักษาถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจากหากดำเนินคดีเฉพาะกรณีการเสพสารเสพติด เมื่อพ้นโทษหรือเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ผู้กระทำอาจกลับไปเผชิญสภาพแวดล้อมเดิมและเกิดปัญหาซ้ำได้อีก จึงจำเป็นต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข