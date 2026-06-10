“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระดมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก 1 แสนต้น รอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่

เพชรบุรี – จิตอาสาเพชรบุรี "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กว่า 910 คน ร่วมปลูกหญ้าแฝกจำนวน 100,000 ต้น รอบโครงการแก้มลิงลำห้วยใหญ่ อำเภอชะอำ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของดิน และฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนวพระราชดำริ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
วันนี้ (10 มิ.ย.) ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก ณ โครงการแก้มลิงลำห้วยใหญ่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางณัฐฐินีย์ คงบูชาเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายพลกฤต พวงวลัยสิน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จาก 67 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝกจำนวน 100,000 กล้า จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปปลูกเป็นแนวป้องกันการพังทลายของดินรอบแก้มลิงในระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การปลูกหญ้าแฝกถือเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามศาสตร์พระราชา ช่วยเสริมความแข็งแรงให้พื้นที่แก้มลิง เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว
สำหรับโครงการแก้มลิงลำห้วยใหญ่ เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทสำคัญในการรองรับน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝน ลดปัญหาน้ำท่วม และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน