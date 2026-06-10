เครือข่ายคนเหนือเปิดเวทีเสวนา-ชูป้าย “ไม่เอาระบอบสีน้ำเงิน-เลือกตั้ง ส.ส.ร.100%” กลางเชียงใหม่

เชียงใหม่ - เครือข่ายประชาชนเหนือฯ รวมพลเสวนาใหญ่ พร้อมชูป้าย “หมู่เฮาบ่เอาระบอบสีน้ำเงิน-เลือกตั้ง ส.ส.ร.100%” กลางเชียงใหม่ สะท้อนเสียงคนเหนือสู่รัฐธรรมนูญใหม่
วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม 1101 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายประชาชนเหนือเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ (D'CONNER) ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่มกิจกรรมหลากหลายภาคส่วนในภาคเหนือ จัดงานเสวนาสาธารณะครั้งสำคัญภายใต้หัวข้อ “หมู่เฮาบ่เอา ระบอบสีน้ำเงิน”
เพื่อเป็นกระบอกเสียงสะท้อนมุมมอง ปัญหา และเจตนารมณ์ของคนภาคเหนือต่อทิศทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศสามารถรับชมได้พร้อมกัน
งานเสวนามีตัวแทนภาคประชาชน นักกิจกรรม และผู้ขับเคลื่อนประเด็นสังคมในภาคเหนือมาร่วมล้อมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างคับคั่ง
ประกอบด้วย ณัชปกร นามเมือง จากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ (CALL) นันทัชพร ศรีจันทร์ จากเครือข่ายประชาชนเหนือเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ (D'CONNER) นิราพร จะพอ จากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ชัชลาวัณย์ เมืองจันทร์ จากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ วิเชียร ทาหล้า ผู้จัดการบ้านเตือนฝัน ศูนย์คนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมี ชาติชาย ธรรมโม จากองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เริงฤทธิ์ ละออกิจ จากสหภาพแรงงานบาริสต้าเชียงใหม่ ศิริศักดิ์ ไชยเทศ จาก Chiang Mai Pride อภิบาล สมหวัง จากชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN) กนกวรรณ มีพรหม จากเสริม แรง เรียน ปริญญา ไตรกิจมงคล จากกลุ่มนิติซ้าย (Law of Left)
เวทีนี้ถือเป็นพื้นที่เปิดในการส่งเสียงของ "คนเหนือ" ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และร่วมแสดงพลังปฏิเสธระบอบอำนาจนิยมเดิม เพื่อมุ่งสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังไปถือป้าย ไม่เอาอำนาจ ส.ว. ไม่เห็นชอบระบอบสีน้ำเงิน ส.ส.ร. เลือกตั้ง 100% และอยากเลือกตั้ง ส.ส.ร. ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงเมญ่าอีกด้วย