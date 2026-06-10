"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"

กาญจนบุรี – กาญจน์เศร้า! ครอบครัว ญาติพี่น้อง ชาวบ้าน คณะครู และเพื่อนนักเรียนกว่า 500 คน ร่วมส่ง “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ เป็นครั้งสุดท้ายในพิธีฌาปนกิจ ณ วัดลิเจีย ตำบลปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี ขณะที่ ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว
วันนี้( 10 มิ.ย.) พล.ต.ท.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ด.ญ.กษมา หรือน้ององุ่น อายุ 7 ปี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยของครอบครัว ญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก ที่วัดลิเจีย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนเริ่มพิธี พล.ต.ท.จักรเพชร ได้เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานสำหรับจัดงานศพจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเงินช่วยเหลือจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้แก่บิดาและมารดาของน้ององุ่น
จากนั้นเวลา 14.00 น. ญาติได้เคลื่อนร่างของน้ององุ่นออกจากศาลา เวียนรอบเมรุจำนวน 3 รอบ ตามความเชื่อทางศาสนา ก่อนนำร่างขึ้นสู่เชิงตะกอนเพื่อประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ตามประเพณีของครอบครัว โดยไม่มีพิธีสงฆ์และการทอดผ้าบังสุกุล เนื่องจากเป็นไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน
ช่วงหนึ่งของพิธี บิดาของน้ององุ่นได้กล่าวอำลาลูกสาวทั้งน้ำตาว่า “ไปดีนะลูก ชาติหน้าเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกนะ” สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ด้าน นายวิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ ผู้อำนวยการมูลนิธิวันสกาย (One Sky Foundation) ซึ่งทำงานด้านเด็กและครอบครัวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีมากว่า 10 ปี กล่าวว่า กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กจำนวนมาก มักมีจุดเริ่มต้นจากการขาดการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฏออกมามักเป็นเพียงภาพสะท้อนของปัญหาภายในครอบครัว
นายวิวัฒน์ ระบุว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัว ไม่ได้จำกัดเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจน แต่ขึ้นอยู่กับทัศนคติ วิธีคิด และรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองมากกว่า ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงปัจจัยปลายเหตุ หากเด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากครอบครัว
พร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดถึงสังคมว่า การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อันจะช่วยลดโอกาสเกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยในอนาคต