xs
xsm
sm
md
lg

"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – กาญจน์เศร้า! ครอบครัว ญาติพี่น้อง ชาวบ้าน คณะครู และเพื่อนนักเรียนกว่า 500 คน ร่วมส่ง “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ เป็นครั้งสุดท้ายในพิธีฌาปนกิจ ณ วัดลิเจีย ตำบลปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี ขณะที่ ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว

วันนี้( 10 มิ.ย.) พล.ต.ท.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ด.ญ.กษมา หรือน้ององุ่น อายุ 7 ปี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยของครอบครัว ญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก ที่วัดลิเจีย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อนเริ่มพิธี พล.ต.ท.จักรเพชร ได้เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานสำหรับจัดงานศพจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเงินช่วยเหลือจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้แก่บิดาและมารดาของน้ององุ่น

จากนั้นเวลา 14.00 น. ญาติได้เคลื่อนร่างของน้ององุ่นออกจากศาลา เวียนรอบเมรุจำนวน 3 รอบ ตามความเชื่อทางศาสนา ก่อนนำร่างขึ้นสู่เชิงตะกอนเพื่อประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ตามประเพณีของครอบครัว โดยไม่มีพิธีสงฆ์และการทอดผ้าบังสุกุล เนื่องจากเป็นไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน

ช่วงหนึ่งของพิธี บิดาของน้ององุ่นได้กล่าวอำลาลูกสาวทั้งน้ำตาว่า “ไปดีนะลูก ชาติหน้าเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกนะ” สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ด้าน นายวิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ ผู้อำนวยการมูลนิธิวันสกาย (One Sky Foundation) ซึ่งทำงานด้านเด็กและครอบครัวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีมากว่า 10 ปี กล่าวว่า กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กจำนวนมาก มักมีจุดเริ่มต้นจากการขาดการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฏออกมามักเป็นเพียงภาพสะท้อนของปัญหาภายในครอบครัว

นายวิวัฒน์ ระบุว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัว ไม่ได้จำกัดเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจน แต่ขึ้นอยู่กับทัศนคติ วิธีคิด และรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองมากกว่า ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงปัจจัยปลายเหตุ หากเด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากครอบครัว

พร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดถึงสังคมว่า การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อันจะช่วยลดโอกาสเกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยในอนาคต










"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"
"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"
"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"
"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"
"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินช่วยงานศพ 'น้ององุ่น' กว่า 500 ชีวิตร่วมส่งครั้งสุดท้าย"
+1