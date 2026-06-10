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BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี – BWG ผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดกิจกรรม “BWG ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ และปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ภายใต้แนวคิด Saraburi Sandbox

วันนี้( 10 มิ.ย.) นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ท่ามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนมาแลกเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “พลอยชมพู” ศิลปินชื่อดัง มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักว่าขยะสามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

นายปราโมทย์ กันโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “BWG ธนาคารอิ่มสุข” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน

“BWG เชื่อว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บรวบรวมขยะ แต่เป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายปราโมทย์กล่าว

ด้านนายธีระรัตน์ วงษ์จักร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ “BWG ธนาคารอิ่มสุข” สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระบุรีภายใต้โมเดล Saraburi Sandbox ซึ่งมุ่งผลักดันให้จังหวัดสระบุรีก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสระบุรีสู่การเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต










BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว
BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว
BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว
BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว
BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว
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