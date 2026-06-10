BWG จับมือ “พลอยชมพู” ขับเคลื่อน “ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ปลุกพลังคนสระบุรีคัดแยกขยะต้นทาง หนุน Saraburi Sandbox สู่เมืองสีเขียว

สระบุรี – BWG ผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดกิจกรรม “BWG ธนาคารอิ่มสุข” ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ และปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ภายใต้แนวคิด Saraburi Sandbox
วันนี้( 10 มิ.ย.) นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ท่ามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนมาแลกเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “พลอยชมพู” ศิลปินชื่อดัง มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักว่าขยะสามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
นายปราโมทย์ กันโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “BWG ธนาคารอิ่มสุข” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน
“BWG เชื่อว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บรวบรวมขยะ แต่เป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายปราโมทย์กล่าว
ด้านนายธีระรัตน์ วงษ์จักร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ โครงการ “BWG ธนาคารอิ่มสุข” สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระบุรีภายใต้โมเดล Saraburi Sandbox ซึ่งมุ่งผลักดันให้จังหวัดสระบุรีก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสระบุรีสู่การเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต