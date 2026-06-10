ทึ่งจินตนาการเด็กประถม! ถ่ายทอด “วิสาขบูชา-หลวงพ่อพูล” ผ่านปลายพู่กัน ม.ศิลปากรจับมือวัด-โรงเรียน สร้างเวทีศิลปะเยาวชน

นครปฐม – ผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนระดับประถมศึกษาสร้างความประทับใจ หลังร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูล ละสังขาร วิสาขบูชารำลึก” ภายใต้งานรำลึก 20 ปีการละสังขารของหลวงพ่อพูล อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการใช้ศิลปะเป็นสื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และจินตนาการผ่านภาพวาด พร้อมปลูกฝังแนวคิด “บวร” หรือ บ้าน–วัด–โรงเรียน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ธนาเทพ พรหมสุข อาจารย์คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณปกรณ์ ขุนทอง จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เป็นผู้ดำเนินการ
ในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมมอบรางวัลและแสดงความชื่นชมต่อผลงานของเยาวชนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและประวัติของหลวงพ่อพูลออกมาได้อย่างสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ศาสนา และคุณูปการของหลวงพ่อพูล ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จินตนาการ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ด้านอาจารย์ธนาเทพ พรหมสุข กล่าวว่า ผลงานของเด็ก ๆ สะท้อนความบริสุทธิ์และจินตนาการที่งดงาม การวาดภาพถือเป็นอีกภาษาหนึ่งของการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความทรงจำ และประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากการเรียนรู้ในชุมชนออกมาได้อย่างชัดเจน จึงอยากเห็นกิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ กล่าวว่า โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยเน้นการฝึกพื้นฐานเรื่องเส้น แสง และการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของผู้เรียน กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อชุมชน วัด และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านผลงานศิลปะของตนเอง
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนความร่วมมือของบ้าน วัด และสถานศึกษา ในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวที ผ่านการเรียนรู้ประวัติและคุณูปการของหลวงพ่อพูลที่มีต่อชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ ก่อนลงมือวาดภาพ นักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประวัติหลวงพ่อพูล และเรียนรู้เรื่องราวภายในวัดไผ่ล้อม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ แม้จะใช้เวลาในการสร้างสรรค์ไม่นาน แต่ผลงานที่ปรากฏกลับสร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการใช้วัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และชุมชน พร้อมวางแผนขยายความร่วมมือไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านงานศิลปะอย่างต่อเนื่องในอนาคต