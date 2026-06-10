(คลิป)ครูบาดังลำปาง นำญาติพาร่าง “น้องเติมฝัน”เหยื่อเมาแล้วขับออกจาก รพ.-สวด 1 คืน ก่อนปิดศพรอแม่มาส่ง

ลำปาง – สุดสะเทือนใจซ้ำ พ่อ-แม่ มีลูกยาก เคยอธิฐานขอพญานาคราช จนมี “น้องเติมฝัน”..“ครูบาดวงแก้ว” นำญาติ ร่วมพา หนูน้อยวัย 2 ขวบ-เหยื่ออุบัติเหตุ ผช.ผญบ.เมาขับ ออกจาก รพ.ไปวัด-สวดพระอภิธรรม 1 คืน ก่อนปิดศพไว้รอจนกว่าแม่จะออกจากโรงพยาบาลมาส่งน้องด้วยตัวเอง ด้านนายอำเภอเมืองลำปางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเริ่มพรุ่งนี้
วันนี้ (10 มิ.ย.) ครูบาดวงแก้ว เจ้าอาวาสวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของคุณเมย์ แม่ของน้องเติมฝัน ซึ่งถูกรถกระบะที่มีนายเดช ผู้ช่วย ผญบ.เป็นคนขับ พุ่งชนรถเก๋งจอดอยู่ข้างทาง ก่อนที่รถเก๋งจะพุ่งไปชนสองแม่ลูกจนกระเด็น และน้องเติมฝัน เสียชีวิตลง ขณะที่ผู้เป็นแม่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลำปาง รอแพทย์ทำการผ่าตัดเนื่องจากกระดูกขา-แข้งหัก 2 ท่อน
โอกาสนี้ พ่อดุ๊ก พ่อน้องเติมฝัน ได้เปิดเผยว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ 3-4 วัน ตนเองก็แปลกใจ เพราะลูก คือน้องเติมฝันจะบอกว่า รักแม่เมย์ รักแม่เมย์ บ่อยมาก ซึ่งหลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้แม่เมย์ก็ยังคงซึมและนอนไม่หลับหมอต้องให้ยาเพื่อคลายความเครียด-ช่วยให้หลับเพราะได้ยินแต่เสียงของลูก
หลังจากนั้นครูบาดวงแก้ว พร้อมทั้งพ่อและตา ยาย ได้นำร่างน้องเติมฝันออกจาก รพ.ลำปาง ไปยังวัดศรีเกิด อ.เมืองลำปาง โดยมีญาติมารอรับร่างของน้องเข้าตู้เย็น ซึ่งร่างกายของน้องเติมฝันเหมือนกับคนกำลังนอนหลับปกติ โดยคุณตาคุณยายได้นำน้ำมะพร้าว นม ขนม ของโปรดของน้องมาวางไว้ให้ที่บนหีบศพของน้องและเรียกให้น้องมาทาน
ทั้งนี้ทางพ่อและญาติจะขอสวดพระอภิธรรมคืนนี้ (10 มิ.ย.) 1คืน หลังจากนั้นจะขอปิดศพน้องเติมฝันไว้ รอจนกว่าแม่เมย์ พร้อมออกจาก รพ.และสามารถมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายได้
ต่อมาครูบาดวงแก้ว ได้เดินทงไปยังจุดเกิดเหตุ กรวดน้ำ แผ่เมตตา ให้กับน้องเติมฝัน พร้อมกับให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่า พ่อกับแม่ของน้องมีลูกยาก เคยไปที่วัดเพื่อไปขอลูก ตนให้ไปขอกับพญานาคราช จนได้น้องเติมฝันมา เมื่อปีก่อนครบรอบวันเกิดพ่อกับแม่ได้พาน้องกราบพญานาคราช ซึ่งน้องเกิดตรงกับปีงูใหญ่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา
แต่วันเกิดปีนี้พ่อกับแม่ยังไม่ได้พาน้องไปกราบด้วยได้พาน้องไปเที่ยวก่อน ซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น แต่เหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากผู้ใหญ่ที่ขาดศีล 5 กินเหล้ากินยาแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อน
“ก็อยากฝากทุกคนอย่าได้ประมาทขอให้เป็นศพสุดท้าย มันเป็นภาพที่สลดใจเด็กกำลังน่ารัก ฝากไว้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เวลาดื่มสุรายาเมาก็อย่าประมาท”
ด้านนายอำเภอเมืองลำปาง ต้นสังกัดของนายเดช ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีบกพร่องในทางความประพฤติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดื่มสุราแล้วขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย
โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จะเรียกตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว มาพบและให้ปากคำ ในวันพรุ่งนี้(11 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง และจะดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เพื่อสรุปความเห็นในการพิจารณาลงโทษ
จากนั้น นายอำเภอจะรายงานสรุปผลการสอบสวนดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ตาม มาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 (ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง)
และเมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งในวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมีคำสั่งให้พ้น ตามมาตรา 14 (7) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 8,000 บาทต่อเดือน ก็จะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว
ในส่วนของการดำเนินการทางคดีอาญาและทางแพ่ง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายทั้งหมดและจะได้เรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไป