(คลิป)ชาวโคราชอาลัย “เจ้าหมูแดง”สุนัขยอดกตัญญู “พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์”ทรงอุปการะ จากไปกะทันหัน เชื่อไปสู่ภพภูมิที่ดี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวโคราชอาลัย “เจ้าหมูแดง” สุนัขยอดกตัญญู “พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” ทรงอุปการะจากหน้าร้านสะดวกซื้อโคราช จากไปอย่างกะทันหัน หลังป่วยไตวายเฉียบพลัน เชื่อไปสู่ภพภูมิที่ดี เผย “หมูแดง” เป็นสุนัขยอดกตัญญูเฝ้ารอเจ้านาย“ชายเร่ร่อน” ที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังคงปักหลักรออยู่ที่เดิมไม่ยอมไปไหน จนเป็นที่รู้จักรักใคร่ของปชช. พ่อค้าแม่ค้า และโด่งดังในโลกโซเชียลฯ ในนาม “ฮาจิโกะ”สุนัขผู้ซื่อสัตย์แห่งเมืองย่าโม
วันนี้ ( 10 มิ.ย.69) เพจ “กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความว่า “แจ้งข่าวสำหรับแฟนเพจและแฟนคลับน้องหมูแดง หมูแดงมาลาทุกคนนะคะ (สุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับมาอุปการะจากโคราช) วันนี้หมูแดงจากไปอย่างกะทันหันด้วยสภาวะหัวใจหยุดเต้น คุณหมอได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากสภาวะโรคไตวายเฉียบพลัน มีการฟอกไต แต่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการฟอกไต จึงทำให้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูหมูแดงนะคะ
ขออนุญาตฝากเตือนทุกคนที่มีเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะแมวหรือสุนัข ควรให้อาหารที่เหมาะสม อาหารที่มนุษย์ทานได้ บางทีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เลยทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคไต ตั้งแต่ที่หมูแดงได้มาอยู่กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หมูแดงควบคุมอาหารด้วยอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารสำหรับสุนัขโรคไตแล้ว แต่ก็ยังสายเกินไป แต่ทั้งนี้ หมูแดงก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาจวบจนวินาทีสุดท้าย”
และต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโพสต์ข้อความผ่านเพจฯ ว่า “วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานรับสั่ง “หมูแดง” สวัสดีค่าทุกๆ ท่านที่ติดตาม หมูแดง และ ขออภัยที่ไม่ได้มาแจ้งด้วยตนเอง เมื่อวานหนูไม่มีสติที่จะทำอะไรทั้งนั้น หนูไม่ได้ทานข้าวหรือนอนมาสองวันเต็ม และไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ หนูกราบขออภัยที่ไม่สามารถรักษาชีวิตลูกไว้ได้คะ เขาเป็นสะสมตั้งแต่แรกจากอาหารมนุษย์ที่ทานมาก่อน และไม่ออกอาการเมื่อตรวจ มามีค่าไตได้ไม่นานนี้ หนูต้องขัดใจน้อง โดยให้อาหารโรคไตกับลิมิตขนมเป็นเฉพาะโรค สงสารลูกเหมือนกัน จนน้องมาค่าไตพุ่งแบบไร้เหตุกะทันหัน หนูนอนกับน้องตลอดช่วงนี้ และเช้าวันนึงกำลังตื่นกัน จะพาเขาไปทานข้าว เขาโก่งตัวอาเจียน เต็มที่นอนกับตัวหนู ซึ่งเป็นอาการโรค หนูรีบพาไป รพ. และหมอให้นอนฟอกไต 7 วัน หนูกังวลทุกวัน ซักที่นอน หมอน มุ้ง รอลูกกลับบ้าน ทำบุญไหว้พระขอให้ลูกปลอดภัย แต่โชคก็ไม่เข้าข้างหนู ตั้งแต่หนูรับสายหมอจนวินาทีที่หนูพิมพ์อยู่ ยังไม่มีข้าวตกถึงท้องหนูเลย และยังร้องไห้หยุดไม่ได้ หนูรักลูกคนนี้มาก ตอนนี้คนที่ทุกข์ยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็น คือแม่คนนี้ หนูกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูลูกสาวคนนี้ “หมูแดง” ต้องรับรู้ได้แน่ๆ ค่ะ”
ทั้งนี้ "หมูแดง" เป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่เคยนอนรอเจ้าของที่เป็นชายเร่ร่อน ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ตลาดย่าโม ต. ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แต่เจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้ว เปรียบได้กับสุนัข “ฮาจิโกะ” ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ง ฮาจิโกะ เป็นสุนัขยอดกตัญญูที่จงรักภักดีเฝ้ารอเจ้านายของมันเป็นเวลาหลายปีแม้เจ้าของของมันจะเสียชีวิตไปแล้ว จึงมีหลายคนที่สงสารได้นำเสื้อกั๊กและอาหารมาให้ด้วยความเอ็นดู เป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดย่าโม จนกลายข่าวโด่งดังในโซเชียล
ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสุนัข "หมูแดง" ไว้ในพระอุปถัมภ์ ประชาชนที่ทราบข่าวต่างมาถ่ายรูปกับหมูแดงไว้เป็นที่ระลึก บางคนน้ำตาคลอและปลื้มปีติที่ “หมูแดง” ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ได้ทรงนำ “หมูแดง” ไปดูแลสุขภาพ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และต่อมา ทรงนำน้องไปเลี้ยงที่ จ.เชียงใหม่
หลังจากข่าวการจากไปของ “หมูแดง” ถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนและผู้ติดตามจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัย พร้อมย้อนนึกถึงเรื่องราวอันน่าประทับใจของสุนัขจรตัวนี้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ และกลายเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่
ล่าสุดวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณจุดที่ “น้องหมูแดง” เคยนอนประจำหน้าร้านสะดวกซื้อ พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรับรู้ข่าวการเสียชีวิตและรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของสุนัขแสนรู้ตัวนี้ หลายคนเชื่อว่า “ หมูแดง”หมดเวรหมดกรรมแล้ว และคงได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี โดยนายสมนึก วิเศษนอก อายุ 54 ปี พ่อค้าขายกล้วยทอด บอกว่า “หมูแดง มักจะนอนอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเป็นประจำ และจะมีชาวบ้าน รวมถึงเด็กนักเรียน คอยนำอาหารมาให้กินทุกวัน เนื่องจากเป็นสุนัขที่นิสัยดี ไม่ดุร้าย และคุ้นเคยกับคนในละแวกนั้นเป็นอย่างดี ตนก็เป็นหนึ่งที่คอยนำอาหารและน้ำมาให้อยู่เสมอ พอทราบข่าวว่าหมูแดงเสียชีวิตจากโรคไตวาย รู้สึกตกใจและเสียใจมาก เพราะผูกพันกับเขามานาน แต่ก็เชื่อว่า เขาได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแล้ว ขอให้น้องไปสู่สุคติ”
ด้าน นางวิราภรณ์ รามฤทธิ์ แม่ค้าขายข้าวขาหมู กล่าวว่า “รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก เพราะที่ผ่านมา เคยให้อาหารและน้ำแก่น้องเป็นประจำ อีกทั้งยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันที่พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงรับหมูแดงไปอุปการะ ทำให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่คิดว่าน้องจะจากไปเร็วขนาดนี้แต่ก็เชื่อว่า ตอนนี้น้องคงได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี และไม่ต้องลำบากเหมือนในอดีตอีกแล้ว”
เรื่องราวของ “หมูแดง” สุนัขจรจัดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมาย ก่อนจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตจากพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ แม้วันนี้หมูแดงจะจากไปแล้ว แต่เรื่องราวความซื่อสัตย์และความน่ารักของมันยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวโคราชและผู้ที่เคยติดตามเรื่องราวของมันตลอดไป