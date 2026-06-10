ตชด.ภาค2ยึดอีกยาไอซ์ครึ่งตันขนจากบึงกาฬส่งปทุมธานี ผู้ต้องหาสารภาพได้ค่าจ้าง5แสนทำมาแล้ว2ครั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตชด.ภ.2 สนธิกำลังหน่วยงานด้านความมั่นคง สกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลางยาไอซ์ 500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ผู้ต้องหาสารภาพรับจ้างขน 5 แสนบาทส่งเครือข่ายที่ปทุมธานี ก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว 2 ครั้ง
สถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ยาไอซ์ในภาคอีสานหรือทั่วประเทศไทยนับวันดูเหมือนจะมีการลอบค้าขายกันมากขึ้น กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดไม่เกรงกลัวกฎหมายแม้แต่น้อย เห็นได้จากสถิติการจับกุมเครือข่ายผู้ค้าฯเจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ไม่เว้นแต่ละวันและของกลางที่ยึดได้ก็มีปริมาณหลักล้านเม็ดขึ้น ที่น่าวิตกคือมีผู้ค้ารายย่อยหน้าใหม่ที่ผันตัวจากการเป็นผู้เสพเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อ้างว่าไหนๆก็ซื้อเสพอยู่แล้วก็เป็นผู้ค้าด้วย ได้เสพทั้งยาและมีรายได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย
ล่าสุด มีรายงานว่า ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาขนยาไอซ์ได้อีกราย ทราบชื่อภายหลัง คือนายอาวุธ หรือวุธ อายุ 40 ปี ชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา สกัดจับได้บนถนนสายท่าคันโท–หนองกุงศรี ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 500 ถุง น้ำหนัก 500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภาค 2 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลคดียาเสพติดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมยาไอซ์ประมาณ 316 กิโลกรัม บริเวณถนนมิตรภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จนสืบทราบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวยังคงลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจากจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์เชฟโรเลต แคปติวา สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางศรีธาตุ–กระนวน จึงวางกำลังติดตามตรวจสอบ
กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยวิ่งอยู่บนถนนสายกระนวน–ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ แต่คนขับพยายามหลบหนีด้วยการกลับรถและเร่งความเร็ว เจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์สกัดหยุดรถตามหลักยุทธวิธี
ภายหลังรถเสียหลักลงข้างทางริมถนนสายท่าคันโท–หนองกุงศรี ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในรถ พบยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงสีดำจำนวน 10 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 500 กิโลกรัม จึงควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้ได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับ นายอาวุธ หรือวุธ อายุ 40 ปี ชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา ถูกแจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า"
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายไทยที่พักอาศัยอยู่ใน สปป.ลาว ให้ขนยาเสพติดจากอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ ไปส่งให้ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี หากส่งมอบสำเร็จ จะได้รับค่าจ้าง 500,000 บาท และยอมรับว่าเคยลำเลียงยาเสพติดในลักษณะเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ยาไอซ์ของกลางทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 60 ล้านบาท