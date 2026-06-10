กาฬสินธุ์จัดอบรมหลักสูตร ‘Caregiver’ 70 ชั่วโมง ขับเคลื่อนสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

กาฬิสินธุ์-สสจ.เมืองน้ำดำเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ จัดเวิร์คช้อปเข้มหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 70 ชั่วโมง จำนวน 220 ราย มุ่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในสถานชีวาภิบาลและชุมชน ยกระดับการดูแลตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงสังคม เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
วันนี้(10 มิ.ย.)ที่ หอประชุม 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในสถานชีวาภิบาลและชุมชน ร้อยแก่นสารสินธุ์ หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามคณะผู้จัดการอบรม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายแพทย์สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในสถานชีวาภิบาลและชุมชน ร้อยแก่นสารสินธุ์ 70 ชั่วโมง กรมอนามัย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 15 และ 25 - 29 พฤษภาคม 2569 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 และ 25 - 29 พฤษภาคม 2569 รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 10 วัน
ครั้งนี้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 220 คน ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนด และพร้อมที่จะเข้ารับเกียรติบัตรในวันนี้เพื่อนำความรู้ไปใช้จริงในชุมชน
ด้าน นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันว่า มีความสำคัญและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่านในวันนี้ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
“ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ และขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อสังคมของเรา”
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ