(คลิป)พ่อแม่ใจสลาย! ลูกสาว ปวส.ปี 2 ถูก 18 ล้อเฉี่ยวชนจยย.ล้มเหยียบซ้ำ ดับคาที่แล้วหนี โซเฟอร์โผล่มอบตัวอ้างไม่รู้

บุรีรัมย์- พ่อแม่ชาวบุรีรัมย์ใจสลาย ลูกสาวคนเดียวเรียน ปวส.ปี 2 ถูกรถพ่วง 18 ล้อเฉี่ยว จยย.ล้มเหยียบทับซ้ำเสียชีวิตคาที่แล้วหนี แม่เผยทั้งน้ำตาลูกสาวเป็นเด็กกตัญญูบอกจะตั้งใจเรียนจะเป็นเสาหลักเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ให้ลำบาก วอนคนขับกลับมารับผิดชอบ ย่าร่ำไห้แทบขาดใจบอกอยากได้ชีวิตหลานคืน ล่าสุดคนขับโผล่มอบตัว หลังโซเชียลฯ แห่แชร์กดดันหนัก อ้างไม่รู้ว่าชนคน
วันนี้ ( 10 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอุไรวรรณ ดัดถุยานุวัตร อายุ 39 ปี พร้อมด้วย นายอนุชิต ดัดถุยานุวัตร อายุ 40 ปี ชาวตำบลเมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของ น.ส.อริญญา หรือ น้องกีวี่ อายุ 20 ปี ลูกสาวเพียงคนเดียว ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ปวส.ปี 2 วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาว จากอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อเฉี่ยวรถจักรยานยนต์ล้มแล้วเหยียบทับร่างของ น.ส.อริญญา จนเสียชีวิตคาที่ เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 8 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา บริเวณแยกกระสัง – เสนสิริ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ ช่วงยูเทิร์น แล้วหลบหนีไม่แจ้งเหตุหรือหยุดให้การช่วยเหลือ
แต่กล้อง วงจรปิดของร้านซ่อมรถใกล้จุดเกิดเหตุ สามารถบันทึกภาพช่วงเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน เมื่อครอบครัวเห็นภาพ ก็ยิ่งรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะต้องสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียว ที่เป็นความหวังและเสาหลักของครอบครัวในอนาคต จากนั้นโซเชียลฯ ได้แชร์ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมเรียกร้องให้คนขับกลับมาแสดงความรับผิดชอบ และได้แสดงความเสียใจและเห็นใจพ่อและแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาว ไปก่อนวันอันควร
นางอุไรวรรณ ผู้เป็นแม่ เล่าทั้งน้ำตา เล่าทั้งน้ำตาว่า น้องกีวี่ เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวและเป็นความหวังของพ่อแม่ ลูกสาวเป็นเด็กดีกตัญญูเขาเคยพูดกับพ่อแม่ว่า จะตั้งใจเรียนจบแล้วจะหางานทำและจะเป็นคนดูแลพ่อกับแม่เองไม่ให้พ่อแม่ลำบาก ไม่คิดว่าจะมาสูญเสียลูกไปเร็วขนาดนี้ยังทำใจไม่ได้ ลูกสาวใกล้เรียนจบแล้วช่วงนี้ลูกกำลังฝึกงาน และก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงยังได้กินข้าวกับลูกสาว ไม่คิดว่าจะเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ไม่รู้ว่าคนขับจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ก็อยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอขมาศพของลูกสาว
ขณะที่ นางบุญเลิศ เมืองจันทร์ อายุ 57 ปี ย่าของน้องกีวี่ ร้องไห้แทบขาดใจ เพราะทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียหลานสาวเพียงคนเดียว เวลาที่พ่อแม่ไปทำงานย่าจะเป็นคนเลี้ยงน้องกีวี่ หลานเป็นคนน่ารักพูดง่าย บอกสอนอะไรก็ไม่เคยเถียง และจะคอยนวดหายาให้ย่ากิน เพราะมีโรคประจำตัว ที่ผ่านมาจะโทร.หาหลานทุกวันเพราะเป็นห่วง ไม่คิดว่าหลานจะมาจากไปเร็วขนาดนี้ เสียใจมากที่สูญเสียหลานและโกรธคนขับที่ชนแล้วไม่แม้แต่จะลงมาดูขับหนีไปเลย ก็อยากให้มารับผิดชอบ แต่หากเลือกได้อยากได้ชีวิตหลานคืน ผู้เป็นย่ายังเล่าอีกว่า ก่อนเกิดเหตุมีเสียงประตูเปิดเองทั้งที่ไม่มีใคร ก็ไม่รู้ว่าเป็นรางบอกเหตุหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นายสมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี คนขับรถพ่วง 18 ล้อบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยอ้างว่าไม่รู้ว่าเฉี่ยวชนและเหยียบซ้ำน้องนักศึกษาจนเสียชีวิต เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา “ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ส่วนเรื่องหลบหนีหรือไม่นั้นจะทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง