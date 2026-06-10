(คลิป)พอเถอะโยม!หลวงตากับเจ้าอาวาส วอนหยุดอุ้มหมาแมวทิ้งวัด สละทั้งข้าวก้นบาตร-เงินส่วนตัว-เบี้ยผู้สูงอายุ ยังเลี้ยงไม่ไหว

สุโขทัย - พอเถอะโยม..หลวงตากับเจ้าอาวาส เผยตลอด 20 ปี ชาวบ้านต่างถิ่นอุ้มหมาแมวที่ตั้งท้องมาทิ้งวัดประจำ ต้องควักเงินส่วนตัว-สละเบี้ยสูงอายุ หาเลี้ยงสุนัข-แมวจร-ม้า-หมู กว่า 60 ชีวิต ยังไม่พอ วอนคนใจบุญช่วยซ่อมคอกม้าพัง
วัดดอนแค หมู่ 7 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีพระสูงอายุ 2 รูป คือ พระครูโสภิต ธรรมะประสาธน์ (เจ้าอาวาส) และหลวงตาลพ (พระลูกวัด) ได้ช่วยกันเลี้ยงดูสัตว์กว่า 60 ชีวิต ประกอบด้วย ม้า 8 ตัว ลูกหมู 4 ตัว สุนัข 19 ตัว และแมวอีก 30 กว่าตัว โดยใช้เงินส่วนตัวที่ได้จากกิจนิมนต์ ผสมกับเงินประจำตำแหน่งเจ้าอาวาสในแต่ละเดือน และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาทของหลวงตา เอามาช่วยกันดูแลสัตว์ต่างๆเหล่านี้
หลวงตาลพ บอกว่า ทั้งวัดตอนนี้ มีพระสงฆ์อยู่กันแค่ 2 รูป ต้องช่วยกันเลี้ยงทั้งม้า ทั้งหมู และหมา-แมวที่ถูกนำมาทิ้ง ตลอด 20 ปีพระไม่เคยได้หยุดพัก อาหารที่ได้จากการบิณฑบาตก็ไม่พอเลี้ยงดูแลสัตว์ หลวงตากับเจ้าอาวาสจึงต้องเก็บออมเงินจากกิจนิมนต์ เงินเดือนเจ้าอาวาส และเบี้ยยังชีพผู้สูง เอามาซื้อฟางอัดก้อนให้ม้า ซื้อข้าวสาร ปลาทู เก็บไว้ให้หมา-แมวได้กิน อดบ้างอิ่มบ้าง อยู่กันตามมีตามเกิด
พระครูโสภิต อายุ 69 ปี เจ้าอาวาสวัดดอนแค บอกว่า เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว มีชาวบ้านนำม้า 3 ตัว มาถวายให้ทางวัด จนปัจจุบันเกิดลูกออกหลานทั้งหมด 8 ตัว ส่วนพ่อแม่ม้าล้มป่วยตายไปแล้ว ทุกวันจะนำม้าไปผูกเลี้ยงแถวบริเวณวัด แต่ถ้ามีหญ้าไม่มากพอ อาตมาก็จะหิ้วเครื่องตัดออกไปหาตัดหญ้าข้างนอก แล้วใส่กระบะรถยนต์ขนมาให้ม้ากินที่วัด
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คอกม้าในวัดได้ถูกพายุพัดพังจนไม่เหลือสภาพ จึงอยากขอวอนผู้ใจบุญ ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมด้วย